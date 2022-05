Dax aktuell Dax gibt fast alle Gewinne wieder ab – Fünf Gründe für ein Ende des viermonatigen Abwärtstrends

Am Donnerstag läuft der dritte Versuch, den seit Anfang des Jahres anhaltenden Abwärtstrend am Aktienmarkt zu beenden. Schafft der Leitindex das?

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am Morgen nach dem jüngsten Zinsentscheid der Fed geht es am deutschen Aktienmarkt zunächst deutlich aufwärts, doch der Leitindex gibt anschließend alle Gewinne wieder ab. Der Dax liegt nachmittags nur noch 0,2 Prozent im Plus bei 14.000 Punkten Das Tageshoch liegt hingegen bei 14.315 Zählern.

Kann der Dax dennoch seinen mehrmonatigen Abwärtstrend hinter sich lassen. Seit Anfang des Börsenjahres steckt der Dax in diesem Trend fest – die fallende Linie seit dem Jahreshoch mit 16.285 Punkten am 5. Januar liegt aktuell bei 14.216 Punkten. Nur 100 Punkte darunter liegt die 50-Tages-Linie, die den mittelfristigen Trend wiedergibt.

