Dax aktuell Dax gibt fast alle Gewinne wieder ab – Zehnjährige Bundesanleihe erreicht neues Sieben-Jahres-Hoch

Im Fokus steht nun der Abwärtstrend seit Anfang Januar. Sollte der Dax diese Linie nachhaltig überwinden, könnte es schnell weiter nach oben gehen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt läuft der dritte Versuch, den Abwärtstrend seit Anfang Januar zu beenden. Bislang ohne Erfolg. Zunächst kletterte der Dax wieder über die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten und notierte zwischenzeitlich bei 14.081 Zählern, dem Tageshoch, Mittlerweile sind die Gewinne zusammengeschmolzen. Der Index notiert bei 13.973 Zählern, ein Plus von 0,3 Prozent. Den gestrigen Handelstag beendete der Leitindex 1,1 Prozent tiefer bei 13.939 Punkten.

Mit den heutigen Kursgewinnen reagiert der deutsche Leitindex auf die Trendwende an den US-Börsen am gestrigen Montag. Interessanterweise stiegen die US-Börsen nach zwischenzeitlich deutlichen Verlusten, als die zehnjährigen US-Anleihen wieder erstmals seit Dezember 2018 über drei Prozent rentierten. Eigentlich gelten steigende Zinsen als Belastung für Aktien. Doch der Technologie-Index Nasdaq 100 lag quasi unverändert, als die Drei-Prozent-Marke bei den Anleihen erreicht wurde, und stieg anschließend auf ein Plus von 1,7 Prozent.