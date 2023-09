Viele Anleger haben in den vergangenen Tagen eingekauft und erwarten eine neue Rallyphase. Doch diese Hoffnung dürfte mit einer Enttäuschung enden.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seine zwischenzeitlichen Gewinne im Handelsverlauf am Montag wieder vollständig abgegeben. Am späten Nachmittag rutschte der Leitindex ins Minus und notierte zum Handelsschluss insgesamt 0,1 Prozent tiefer bei 15.825 Zählern. Das Tageshoch lag bei 15.959 Punkten.

Am Ende vergangener Woche ging der Dax mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 15.840 Punkten aus dem Handel. Die Anleger erlebten an dem Freitag ein Phänomen, das in den vergangenen Wochen öfter aufgetreten ist. Seit einigen Wochen rutscht der deutsche Leitindex in der Zeit der US-Vorbörse ab 14.30 Uhr, der Eröffnung an der Wall Street um 15.30 Uhr oder danach ab 16 Uhr innerhalb einer halben Stunde deutlich ab. Obwohl die US-Börsenindizes in dieser Zeit unverändert bleiben.

