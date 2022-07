Dax aktuell Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab – Finanztitel besonders gefragt

Die Börse legt zum Wochenauftakt zu und bestätigt den Gesamttrend der vergangenen Wochen. Zu den größten Gewinnern zählt die Aktie der Deutschen Bank.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt knüpft zum Wochenauftakt an seine jüngste Erfolgsserie an. Der Leitindex Dax liegt am Nachmittag rund 0,7 Prozent höher bei 12.959 Punkten. Das Tageshoch liegt bei 13.062 Zählern. Am Freitag hatte das Börsenbarometer den größten Tagesgewinn seit März verbucht.

Damit zeigt sich erneut ein Trend, der bereits in den vergangenen Wochen mehrfach zu beobachten war: Ohne dass sich die fundamentale Situation wirklich verändert hat, zeigen sich am Aktienmarkt mittlere bis größere Kursbewegungen. Anleger müssen sich an diese Phase gewöhnen.

Zu den größten Gewinnern zählten am Montag Bank-Aktien. So lag die Aktie der Deutschen Bank am Nachmittag mit rund drei Prozent im Plus. Für Kursfantasie sorgt vor allem die Aussicht auf deutlich steigende Zinsen im Euro-Raum.