Dax aktuell Dax gibt Gewinne weitgehend wieder ab – DWS-Aktie startet nach Chef-Wechsel mit deutlichen Verlusten

Frankfurt Nach deutlichen Verlusten zum Wochenstart hat der Dax am Mittwoch anfängliche Kursgewinne wieder abgegeben. Um 11 Uhr lag er noch mit rund 0,2 Prozent im Plus bei 14.417 Punkten. Am Dienstag hatte er mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 14.389 Punkten geschlossen.

Stärkere Bewegung hatte es dabei beim Ölpreis gegeben, der nach dem Teil-Embargo der Europäischen Union gegen Lieferungen aus Russland auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten geklettert war. Auch am Dienstag zog der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee um ein Prozent an auf 116,90 Dollar je Barrel (159 Liter).

Für Investoren stehen an diesem Mittwoch vor allem neue Konjunkturdaten im Vordergrund. Zuletzt ist die Sorge vor einer weltweiten Rezession gestiegen. Dabei haben alle großen Wirtschaftsräume Probleme.

Europa ist von den Folgen des Krieges in der Ukraine besonders betroffen, weil es stark von Energieimporten aus Russland abhängt. In China hat mit den Folgen der harten Corona-Lockdowns zu kämpfen und es gibt Probleme im Immobiliensektor. In den USA wiederrum gibt es die Befürchtung, dass sich die hohe Inflation nur mit einer sehr harten Geldpolitik stoppen lässt, die eine Rezession auslösen könnte.

Angesichts dieses Umfelds sind jegliche Daten zur Stimmung in der Wirtschaft von besonderem Interesse. In China stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins „Caixin“ nach Angaben von Mittwoch leicht von 46 im Vormonat auf 48,1 Punkte. Unter der kritischen Marke von 50 Punkten ist aber von einem Rückgang der industriellen Tätigkeit auszugehen.

Am Vortag hatte bereits der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Statistikamtes ein ähnliches Bild gezeigt. Er stieg von 47,4 auf 49,6 Punkte. Der offizielle Index spiegelt stärker die Stimmung in großen und staatlichen Unternehmen wider, die mehr von den eingeleiteten Konjunkturmaßnahmen der Regierung profitieren, während „Caixin“ eher das Klima in mittelgroßen oder privaten Firmen erfasst.

Im Euro-Raum fiel die Stimmung in der Industrie im Mai auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gab zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 54,6 Zähler nach, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit eineinhalb Jahren. Das Resultat fiel allerdings etwas höher aus als die Erstschätzung. Am Nachmittag um 16 Uhr deutscher Zeit kommen dann neue Zahlen für den ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA.

Einzelwerte im Fokus

DWS: Die Fondstochter der Deutschen Bank ersetzt wenige Stunden nach einer Razzia wegen des Verdachts auf Greenwashing ihren Chef Asoka Wöhrmann. Nachfolger soll Stefan Hoops werden, der bisher die Unternehmensbank der Deutschen Bank leitet. Die Aktie lag im frühen Handel mit fast vier Prozent im Minus.

