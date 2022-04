Dax aktuell Dax gibt Gewinne wieder ab – Ölpreise legen weiter zu

Gute Vorgaben aus den USA hatten dem Dax zunächst etwas Rückenwind gegeben. Unsicherheit besteht wegen der Aussicht auf eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Nach anfänglichen Gewinnen drehte er am Mittag ins Minus und gab rund 0,4 Prozent nach auf 14.465. Punkte. Am Vortag hatte er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 14.518 Punkten geschlossen. Auch der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 notierte mit knapp 0,5 Prozentpunkten im Minus. Der Tec Dax dagegen lag leicht im Plus.

Für etwas Rückenwind hatten zunächst gute Vorgaben aus den USA gesorgt. Der technologielastige Nasdaq hatte am Montag mit 1,9 Prozent im Plus geschlossen, der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent zu.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen