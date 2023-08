Seit Wochenanfang bremsen offenbar US-Anleger eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt. Dieses Szenario wiederholt sich am heutigen Mittwoch.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht das gewohnte Bild seit Wochenanfang. Der Dax klettert im Vormittagshandel deutlich nach oben, um anschließend den größten Teil der Gewinne wieder abzugeben. Am heutigen Mittwoch stieg der Leitindex auf 15.820 Zählern, den höchsten Stand seit einer Woche. Doch aktuell notiert das Börsenbarometer im Nachmittagshandel wieder bei 15.674 Zählern, ein Minus von 0,2 Prozent.

Bereits am Montag und Dienstag dieser Woche nahmen Anleger im Nachmittagshandel Gewinne mit. Am gestrigen Dienstag gab der Leitindex gegenüber dem Tageshoch im Mittagshandel rund 100 Punkte nach und ging bei 15.705 Zählern aus dem Handel, ein Plus von 0,7 Prozent.

Da gleichzeitig der Euro gegenüber dem Dollar im Nachmittagshandel an Wert verloren hat, liegt die Vermutung nahe, dass vor allem US-Anleger Gelder vom europäischen Markt abgezogen haben. Dieses Szenario wiederholt sich am heutigen Mittwoch zum dritten Mal in dieser Woche, der Euro rutschte ab mittags 0,5 Prozent ab.

