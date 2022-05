Dax aktuell Dax gibt Gewinne wieder ab und schließt unter der 14.000-Punkte-Marke

Frankfurt Der Dax hat am Freitag nach der Eröffnung der US-Börsen einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben und ist unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen: Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.982 Punkten aus dem Handel. In der Spitze hatte das Barometer am Freitag bei 14.161 Zählern notiert.

Die Wall Street konnte ihre Anfangsgewinne am Freitag nicht halten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verlor 0,8 Prozent und notierte mit 31.006 Punkten so niedrig wie zuletzt vor 15 Monaten.

Für Auftrieb hatte zunächst gesorgt, dass China einen Schlüsselzinssatz im Immobiliensektor für langfristige Kredite überraschend stark gesenkt hat. Die Behörden versuchen damit den Häusermarkt anzukurbeln und einer deutlichen Konjunkturabschwächung infolge der strengen Null-Covid-Politik mit zahlreichen Beschränkungen entgegenzusteuern. Das sorgte an den asiatischen Märkten für Kauflaune.

Anleger gewöhnen sich offenbar daran, dass es in diesen Wochen keinen klaren Trend gibt. In der jüngsten Handelswoche ist der Dax bis auf 14.226 Punkte gestiegen, anschließend bis auf 13.683 Zähler gefallen. Ähnlich war es in der Vorwoche, zwischen Maximal- und Minimalniveau lagen knapp 1000 Punkte.

Es fällt schwer, die richtigen Schlüsse aus dem Verlauf zu ziehen. Deutlich wurde zumindest, dass auch vergleichsweise kleine Entwicklungen an den Börsen weiter größere Bewegungen auslösen.

Maßgeblich für den Handel in der laufenden Woche waren die Vorgaben aus den USA. Konjunktursorgen hatten die wichtigsten Indizes an der Wall Street abstürzen lassen, die Schwankungen bei den Standardwerten waren enorm. Das hatte sich auf die Märkte in Europa übertragen.

Der Freitagshandel hatte eine weitere Besonderheit parat: den kleinen Verfall an den Terminmärkten. Es laufen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. Dax-Optionen, die stets um 13 Uhr abgerechnet werden, verfielen diesmal bei 14.151 Punkten.

An solchen Tagen schwanken die Kurse meist überdurchschnittlich, weil Investoren die Preise derjenigen Papiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Das war am Freitag im Zuge der allgemeinen Erholung nur bedingt der Fall.

Das zeigt sich auch am Handelsvolumen. Bis Handelsschluss wurden „nur“ 60 Millionen Papiere gehandelt. Das spricht gegen eine breite Erholung – sondern für eher kurzfristige Anleger und Schnäppchenjäger. Bei den jüngsten kleinen Verfallstagen lag das Volumen am Handelsende zwischen 80 und 100 Millionen Stücken.

Die Übersicht des Börsenportals Stockstreet zeigt, dass die größte auslaufende Put-Position auf den Dax – damit sichern sich Anleger gegen fallende Kurse ab – bei 12.500 Punkten lag. Diese Position war also nicht relevant. Auch in die Nähe der nächsten größeren Puts, bei 13.000, 13.500 und 13.800 Punkten, kam der Dax nicht. Bei 14.100 und 14.200 waren ebenso größere Positionen zu beobachten.

Viele Call-Optionen ohne Einfluss

Zwischen 13.800 und 14.200 Zählern lag auch ein Großteil der Call-Optionen, mit denen die Terminmarktprofis auf steigende Kurse setzen. Eine weitere größere Call-Option bei 14.500 Punkten war, wie alle Positionen darüber, ohne Einfluss.

Zwischen 13.500 und 13.800 Punkten herrschte in den vergangenen beiden Wochen allgemein hohes Kaufinteresse. Rücksetzer in diese Richtung blieben nur von kurzer Dauer. Stockstreet-Daten belegen, dass ein Teil der Puts bei 13.500 Punkten aufgelöst wurde. Die Absicherungen haben folglich ihren Zweck erfüllt.

Kleine Verfallstage haben deutlich weniger Einfluss auf den Gesamtmarkt als der Hexensabbat, der große Verfallstag alle drei Monate. An diesen Tagen laufen neben Optionen auch Futures aus.

US-Börsenexperte Koch: „Angst dominiert die Wall Street“

Die Bremswirkung der steigenden Inflation auf die US-Wirtschaft treibt die Anleger an der Wall Street derweil weiter um. Die Strategen von Goldman Sachs sehen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent, dass die US-Konjunktur in den nächsten zwei Jahren in eine Rezession eintritt, während die jüngste Studie von Morgan Stanley die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten auf 25 Prozent taxiert.

Mittlerweile ist der Pessimismus gerade unter den US-Anlegern schon so stark ausgeprägt, dass er im Sinne der Kontraindikation allmählich Unterstützung für Aktien liefern sollte, meinen Analysten. In früheren Phasen folgte auf solche Stimmungstiefs häufig eine kräftige Erholung. Allerdings ist es dazu auch notwendig, dass sich die Konjunkturwartungen bald wieder verbessern, heißt es im Research der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Bewertungen bei Aktien signalisieren Entspannung

Unterdessen hat sich die Bewertungssituation laut der Helaba verbessert. Der Dax werde inzwischen leicht unter seinem fairen Wert gehandelt, der S&P 500 habe seine zeitweilig massive Überbewertung abgebaut und sei aktuell am oberen Rand des langfristigen Normalbandes angelangt. Auch wenn damit noch nicht auszuschließen sei, dass die Notierungen weiter nachgeben und sich die Bewertungen weiter verbilligen, dürfte der Abgabedruck allmählich nachlassen.

Allen voran für langfristig orientierte Investoren bieten Schwächephasen die Gelegenheit, Positionen aufzubauen, urteilen die Helaba-Experten. Für das vierte Quartal erwarten die Analysten einen Dax-Stand von 16.000 Punkten, für den US-Index S&P 500 von 4950 Punkten. Bezogen auf den S&P wäre das ein Kursplus von aktuell 27 Prozent.

Auch die Großbank JP Morgan sieht nicht nur Schatten. „Wir können aus diesem Loch herausklettern“, sagte Marko Kolanovic, Co-Chef der Analyseabteilung, in einem Bloomberg-Interview. „Es wird in diesem Jahr keine Rezession geben. Im Sommer wird der Konsum aufgrund der Wiedereröffnung der Wirtschaft zunehmen, und China wird seine geldpolitischen und fiskalischen Maßnahmen ausweiten.“

Die meisten schlechten Dinge seien in diesem Jahr bereits passiert, erklärte Kolanovic. Dazu gehörten der geldpolitische Schwenk der Fed und ihre allgemein aggressive Reaktion auf die hohe Inflation. Auch die höheren Rohstoffpreise in Europa infolge des Kriegs führt der Experte an.

Kolanovic sieht erhebliche Chancen in den Bereichen Innovation, Biotechnologie und internationale Wachstumsaktien. Er empfiehlt, sich von defensiven Unternehmen wie Dividendenzahlern und den Herstellern von Massengütern fernzuhalten, da diese teuer seien.

Privatbank sieht „großen Reset“

Die Märkte seien nun dabei, sich mit dieser neuen Landschaft nach Corona zu arrangieren, die durch knappere Verbraucher- und Unternehmensbudgets und höhere Kapitalkosten gekennzeichnet sei, analysiert die Privatbank Merck Finck. Das Jahr 2022 werde für Tech- und Nicht-Tech-Firmen gleichermaßen das Jahr des „großen Reset“ sein.

Und wieder mal wird sich laut der Analyse der Privatbank die Spreu vom Weizen trennen, denn nachhaltiges Wachstum fuße gerade in den schwierigeren Zeiten primär auf qualitativ soliden Bilanzen, auskömmlichen Margen und hohen Cashflows. Auf diese Aspekte sollten Anleger achten und nicht ausschließlich auf die teils teuer erkauften, utopischen Wachstumsraten. Dann hätten auch Technologiewerte weiterhin einen mehr als berechtigten Stellenwert im Portfolio und würden auch in Zukunft attraktive Ergebnisbeiträge liefern.

Die Perspektiven für Gold

Die erhöhte Risikoaversion an den Märkten kommt aktuell dem Goldpreis zugute. Das Edelmetall hat sich wieder ein Stück weit von der 1800-Dollar-Marke entfernt, bis zu der es zuletzt zurückgefallen war. Aktuell kostet eine Feinunze Gold 1884 Dollar.

Vor allem der starke Dollar hat sich zuletzt als wesentlicher Belastungsfaktor etabliert, ausgelöst durch die eingeleitete Zinswende durch die US-Notenbank Fed. Bereits der letzte Zinserhöhungszyklus der Fed ab 2015 habe gezeigt, dass jeweilige Dollar-Hochs mit einem Preistief von Gold einhergingen, bemerken die Analysten der Helaba.

Auf der anderen Seite bleibt das Edelmetall beliebt als Schutz vor Inflation sowie als allgemein populäres Investment in unsicheren Börsenphasen. Diese doppelte Schutzfunktion könnte Gold in den kommenden Monaten wieder antreiben. Die Experten der Helaba definieren das Niveau von 1800 Dollar als Kursziel für den Rest des Jahres.

Einzelwerte im Fokus

Richemont: Der Luxusgüterkonzern hat die Coronakrise im Geschäftsjahr 2021/22 überwunden. Der Gewinn kletterte dank der Erholung des Konsums um 61 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte. Analysten hatten einer Umfrage von Refinitiv zufolge allerdings einen Überschuss von 2,75 Milliarden Euro erwartet. Die Aktie verlor 13 Prozent. Das belastet auch andere europäische Luxuswerte. Hermes, LVMH, Moncler und Kering gaben zeitweise zwischen 3,4 und 1,7 Prozent nach.

Credit Suisse: Moody‘s hat den Ausblick für die Credit Suisse auf „negativ“ von „stabil“ gesenkt. Angesichts erwarteter Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und eines Ertragsrückgangs in den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung und Investmentbanking korrigierte die Ratingagentur die Gewinnerwartungen für 2022 nach unten und geht auch für 2023 von einer gedämpften Rentabilität aus. Trotzdem stieg die Aktie um 0,8 Prozent.

BVB: Borussia Dortmund trennt sich nach dem Saisonende von seinem Trainer Marco Rose. Der BVB wurde zwar Zweiter in der Bundesliga, dennoch verlief die Saison insgesamt sehr enttäuschend. Anlegern scheint der Trainerwechsel gelegen zu kommen: BVB-Titel gewannen 4,3 Prozent.

Hellofresh: Die Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh gingen zum Wochenschluss auf Erholungskurs, der Titel legte deutlich zu und ging mit einem Plus von 4,8 Prozent aus dem Handel.

