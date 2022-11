Dax aktuell Dax gibt Gewinne wieder – Heimische Profis stehen unter Zugzwang

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist die Luft erst mal raus, die Jagd nach neuen Höchstständen im Rahmen der 2500-Punkte-Rally seit Ende September vorläufig beendet. Nun gilt es auszuloten, wie weit der Dax in den kommenden Tagen oder sogar Wochen noch fällt. Wann lohnt es sich, die Short-Positionen aufzulösen und wieder einzusteigen, fragen sich viele professionelle Anleger derzeit.

Am heutigen Donnerstag gibt der deutsche Leitindex nach einem erfolgreichen Handelsstart seine Gewinne wieder ab und notiert mittags wieder unverändert bei 14.228 Punkten. Zum Handelsstart freuten sich die Anleger über die Zahlen des Dax-Schwergewichts Siemens, das auch die Dividende erhöht. Entsprechend stieg der Leitindex anfänglich auf sein Tageshoch von 13.384 Punkten.

Am gestrigen Mittwoch läutete der Dax eine Konsolidierungsphase ein und schloss ein Prozent im Minus bei 14.234 Punkten, fast 150 Zähler niedriger als am Dienstag.

Diese Konsolidierung ist nach einem Kursanstieg von mehr als 20 Prozent normal und aus technischer Sicht auch gesund für die weitere Entwicklung. Sie wäre bei Kursen oberhalb von 14.440 Punkten beendet. Bislang liegt bei 14.195 Punkten der vorläufige Tiefpunkt. Solange der Dax nicht unter die 200-Tage-Linie rutscht, die bei 13.580 Zählern liegt, bleibt die mittelfristige Aufwärtsbewegung intakt.

Erfreuliche Nachrichten bietet die aktuelle Anlegerumfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Privatanlegern und institutionellen Investoren. Denn seit der Erhebung vor einer Woche ist der Dax um mehr als 800 Punkte nach oben geklettert. Und was haben die vielen pessimistischen Profis gemacht, die bereits vor einer Woche auf fallende Kurse setzten? Sie haben ihre Positionen behalten.

Für den Kapitalmarktexperten Joachim Goldberg spricht nach Auswertung der Umfrage sogar einiges dafür, dass diese Shortseller ihre Positionen „per saldo vielfach nicht geschlossen, sondern sogar mancherorts erhöht“ haben. Vielleicht scheuten sich die Bären auch nur, ihre aufgelaufenen Verluste zu realisieren. Die Gründe mögen vielfältig sein, das Ergebnis ist aber eindeutig: Diese Profis stehen erheblich unter Druck, wenn die Kurse nicht wieder fallen sollten.

Verhaltensökonom Goldberg vermutet, dass heimische institutionelle Investoren ab 13.750/13.800 Punkten wieder als Käufer auftreten, indem sie auch ihre Short-Positionen auflösen.

Denn Shortseller leihen Aktien und verkaufen diese sofort in der Hoffnung, sie vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen zu können. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufspreis ist der Gewinn, wovon derzeit diese Profis nur träumen können. Im schlimmsten Fall müssen sie einem weiter steigenden Aktienmarkt hinterherlaufen.

Derzeit profitiert der Dax in erheblichem Maße von langfristigen Kapitalzuflüssen aus dem Ausland. Das lässt sich aus der Fondsmanagerumfrage der Bank of America ableiten. Denn laut der Umfrage von Anfang November fürchten die Profis vor allem deutlich erhöhte Inflationsraten. Doch diese Angst wurde nach dem Ende der Umfrage nicht bestätigt, weil am vergangenen Donnerstag die US-Inflation niedriger ausfiel als erwartet.

Verfallstag am Freitag

Am morgigen Freitag ist kleiner Verfallstag am Terminmarkt. An solchen Tagen verfallen Terminkontrakte auf den deutschen Leitindex und auf einzelne Aktien. Vieles spricht dafür, dass spätestens nach der Abrechnung neuer Schwung in den Handel kommt – egal in welche Richtung.

An dem Tag selbst steht die Marke von 14.100 Punkten im Fokus. Vermutlich dürfte der Dax am morgigen Freitagmittag, wenn die Indexoptionen verfallen, in der Nähe dieser Marke notieren. Denn mit einem Basispreis von 14.100 Punkten wird am Freitag die größte aller ausstehenden Dax-Optionen fällig.

Laut Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners werden bei dieser Option am Freitag mehr als 40.000 Kontrakte fällig. Zum Vergleich: Die größte Position am Verfallstag im Monat Dezember, der üblicherweise eine größere Bedeutung hat, bringt es nur auf 28.000 Kontrakte.

Entscheidender dürfte aber die folgende Handelswoche sein. Denn in den drei Monaten zuvor stieg oder fiel der deutsche Leitindex anschließend stets um rund 1000 Punkte. Die beiden vergangenen Verfallstage im September und August dieses Jahres waren ein Desaster für die Kursentwicklung. Im Monat Oktober begann hingegen mit dem Verfallstag ein Anstieg um knapp 1000 Punkte bis zum Monatsende.

Blick auf die Einzelwerte

Thyssen-Krupp: Der Industriekonzern will nach Zuwächsen im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals seit Jahren wieder eine Dividende ausschütten. Die Anleger sollen 15 Cent je Aktie erhalten. Die Aktie nach einem freundlichen Handelsauftakt 1,3 Prozent im Minus.

Siemens: Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der globalen Verwerfungen einen operativen Rekordgewinn von erstmals mehr als zehn Milliarden Euro erzielt. Die Dividende soll von 4,00 auf 4,25 Euro steigen, die Aktie klettert um rund sieben Prozent.

Teamviewer: Die Aktien bauen ihre Kursgewinne aus und liegen 1,6 Prozent im Plus. Der aktivistische Investor Petrus Adivsers hat von dem Spezialisten für Fernwartungssoftware das Ende der Sponsoringverträge mit dem Fußballklub Manchester United und dem Formel-1-Team von Mercedes gefordert.

ProSiebenSat1: Die Aktien klettern um 5,4 Prozent auf 8,58 Euro. Die Analysten von Credit Suisse haben das Kursziel für die Papiere angehoben auf 6,20 Euro von 5,91 Euro.

