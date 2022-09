Die US-Notenbank steht einmal mehr im Fokus der Investoren: Sie entscheidet in diesen Tagen, wie sie die hartnäckige Inflation weiter bekämpfen will.

Düsseldorf Der Erholungsversuch des deutschen Aktienmarktes gerät am Dienstag ins Stocken: Nach einem freundlichen Handelsstart gibt der Dax einen Teil seiner Gewinne wieder ab und notiert noch 0,1 Prozent höher bei 12.820 Punkten. Das Tageshoch liegt bei 12.937 Zählern.

Nach anfänglichen Kursverlusten hatte am Montag kurz vor Handelsschluss eine Gegenbewegung beim deutschen Leitindex eingesetzt, er schloss schließlich 0,5 Prozent höher bei 12.803 Punkten. Nach Einschätzung von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, profitiert die Frankfurter Benchmark auch an diesem Dienstag von den positiven Vorgaben der Wall Street: Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq beendeten den Handel am Montag leicht im Plus.

Laut Altmann ist es ein positives Zeichen, dass günstige Kurse derzeit weiterhin zum Einstieg genutzt werden. „Solange es an der Seitenlinie Käufer gibt, die bei stark fallenden Kursen einsteigen, ist ein schnelles Durchrutschen nach unten unwahrscheinlich.“

