Dax aktuell Dax gibt Großteil der Gewinne wieder ab – Anlageprofis stützen den Markt

Der Aktienmarkt trotzt weiter erstaunlich gut den steigenden Zinsen. Die Rendite einer zweijährigen Bundesanleihe notiert auf einem 14-Jahres-Hoch.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt rückte bis Mittagshandel wieder das Jahreshoch in den Fokus. Doch mittlerweile hat der Dax einen großen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben, notiert nur noch 0,2 Prozent im Plus und wird bei 15.535 Punkten gehandelt.

Dabei war mit dem heutigen Tageshoch in Form von 15.634 Zählern der höchste Stand in diesem noch jungen Börsenjahr nur noch 25 Punkte entfernt. Es wäre aber eine Überraschung, wenn der Leitindex die Marke von 15.658 Punkten überwinden hätte.

Es ist erstaunlich, wie sehr der Aktienmarkt den steigenden Zinsen trotzt. Die Rendite einer zweijährigen Bundesanleihe, die besonders stark auf die Geldpolitik reagiert, hat mit 2,88 Prozent ein neues 14-Jahres-Hoch erreicht.

Auch die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe ist seit dem 2. Februar um mehr als 18 Prozent geklettert und liegt aktuell bei 2,461 Prozent. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) will am Zinserhöhungskurs festhalten.

