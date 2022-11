Dax aktuell Dax gibt nach – 200-Tagelinie ist umkämpft

Ein Blick auf die Dax-Historie zeigt: Wenn der Leitindex die 200-Tage-Linie überwindet, folgt meistens ein mehrmonatiger Aufwärtstrend. Doch zunächst ist Geduld angesagt.

Düsseldorf Erstmals seit Beginn des Ukrainekriegs hat der deutsche Leitindex die 200-Tage-Linie nachhaltig überschritten. Bereits am gestrigen Dienstag schloss der Leitindex mit 13.688 Punkten, plus 1,2 Prozent, deutlich über dieser Linie. Auch die Eröffnungskurse lagen darüber.

Doch im Handelsverlauf ist diese Marke hart umkämpft. Aktuell notiert der Dax mit einem Minus von 0,5 Prozent und einem Stand von 13.622 Zählern wieder überhalb der 200-Tage-Linie, die bei 13.618 Punkten liegt. Beim Tagestief mit 13.577 Punkten sah das noch anders aus.

Nicht nur viele Anlegerinnen und Anleger orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen an dieser wichtigen Linie, sondern auch viele technische Handelssysteme. Deswegen könnte ein nachhaltiges Überschreiten der 200-Tage-Linie noch einiges an Anschlusskäufen nach sich ziehen. Denn diese Marke gilt als wichtigster Indikator für den Übergang von einer Bärenmarktrally in eine nachhaltige Trendwende. Als nächste Anlaufstelle auf der Oberseite liegt das Augusthoch mit 13.948 Punkten.

