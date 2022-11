Dax aktuell Dax gibt nach – Anlageprofis haben Gewinne realisiert und spekulieren auf Rücksetzer

Kuriose Börsenwelt: Der Dax steigt über die 200-Tagelinie, der Nasdaq 100 rutscht Richtung Jahrestief. Die US-Inflationsdaten könnten diesen Trend brechen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt die 200-Tagelinie im Fokus. Dass der Dax an solch einer wichtigen Marke innehält, darf keinen Anleger überraschen. Schließlich ist diese Durchschnittslinie wohl der bedeutendste Indikator für einen Trendwechsel am Aktienmarkt – von einer Bärenmarktrally hin zu einem Aufwärtstrend.

Am heutigen Donnerstag gibt der Dax vormittags 0,1 Prozent nach und wird mit 13.648 Punkten gehandelt. Damit bleibt der Index aber in der Nähe der 200-Tagelinie, die bei 13.609 Punkten liegt. Am gestrigen Mittwoch gab der Leitindex 0,2 Prozent nach bei einem Endstand von 13.666 Zählern.

