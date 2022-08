Dax aktuell Dax gibt nach – Anleihemärkte signalisieren geringere Zinserhöhungen

Die geopolitischen Spannungen zwischen USA und China in der Taiwan-Frage belasten die Märkte. Doch die Reaktionen halten sich insgesamt in Grenzen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es am heutigen Dienstag abwärts. Der Dax fällt vormittags um 0,5 Prozent auf 13.411 Punkte. Bereits am gestrigen Montag legte der Leitindex nach der 1100-Punkte-Rally seit Anfang Juni eine Verschnaufpause ein und ging unverändert bei 13.480 Punkten aus dem Handel.

Eine Belastung sind die Spannungen zwischen den USA und China. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wird in Taipeh am Dienstag in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Aus Angst vor einer weiteren Verschärfung des Disputes werden Risikoassets abgestoßen und sichere Häfen gekauft – allerdings sind die Reaktion keinesfalls dramatisch.

So fällt der Bitcoin laut den Daten der Website Coinmarketcap nur um zwei Prozent auf 22.924 Dollar, Gold tendiert mit einem Preis von 1772 Dollar pro Feinunze eher seitwärts.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen