Dax aktuell Dax gibt nach – Bafin-Sonderprüfung lässt eine Aktie um 38 Prozent abstürzen

Die 2700-Punkte-Rally neigt sich ihrem Ende entgegen. Das unterschiedliche Verhalten von Profis und Privatanlegern dürfte aber deutliche Kursverluste verhindern.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geben die Kurse Wochenauftakt nach. Der Dax notiert vormittags der ersten Handelsstunde mit 14.491 Zählern 0,2 Prozent im Minus.

19 Handelstage sind es noch bis zum Jahresende. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Dax in den kommenden Tagen seitwärts tendieren wird. Es bedarf schon einer extrem positiven oder negativen Nachricht, um den Leitindex wieder die eine oder andere Richtung zu schicken.

Die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag waren vermutlich die fundamentale Nachricht für ein Ende der 2700-Punkte-Rally seit Ende September. Als Folge des starken Stellenzuwachses und der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Mittwochabend dürfte es nun nur kleinere Zinsschritte in den USA geben, die aber für einen längeren Zeitraum.

