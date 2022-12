Dax aktuell Dax gibt nach – Devisenmarkt spekuliert auf deutlichen Rückgang der Inflation

Die US-Jobdaten am heutigen Freitag haben das Potenzial, dem deutschen Leitindex eine neue Richtung zu geben. Die beiden Folge-Szenarien sind aber unterschiedlich.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenausklang leicht abwärts. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent im Minus bei 14.446 Punkten. Vor der Veröffentlichung der US-Jobdaten am frühen Nachmittag sind nur wenige Anleger bereit, ins Risiko zu gehen.

Die bisherige Handelswoche und vor allem der gestrige Donnerstag haben gezeigt, wie schwer es für den Dax ist, die Marke von 14.500 Punkten zu überwinden. Seit Montag vergangener Wochen notiert der Leitindex in einer Spanne von vergleichsweise geringen 250 Punkten. Auf der Oberseite war bei 14.571 Punkten Schluss, unten hielt die Marke von 14.321 Zählern.

Entsprechend gilt: Sollte der Dax einer dieser Marken über- oder unterhandeln, ist die Chance, dass entweder die Rally fortgesetzt oder die Konsolidierung ausgeweitet wird. Auch wenn viele Anhaltspunkte einen Rücksetzer signalisieren, das Überraschungsmoment liegt auf der Oberseite.

