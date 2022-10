Dax aktuell Dax gibt nach – Profis haben aber Angst, weitere Gewinne zu verpassen

Am heutigen Donnerstag dürfte die europäische Notenbank wieder die Zinsen erhöhen. Doch das Überraschungspotenzial für die Aktienkurse liegt eher auf der Oberseite.

Düsseldorf Der Dax bleibt trotz schwacher Zahlen der US-Technologiekonzerne im Aufwärtstrend, auch wenn er zum Handelsauftakt die Gewinne des Vortages zunächst verarbeiten muss. In der ersten Handelsstunde gibt der Leitindex 0,2 Prozent nach und notiert bei 13.161 Punkten. Am gestrigen Mittwoch gab es ein Plus von 1,1 Prozent bei einem finalen Stand von 13.195 Zählern.

Nach den Kursverlusten von Microsoft und Alphabet am gestrigen Handelstag ging auch beim Facebook-Mutterkonzern Meta die Talfahrt weiter, Analysten hatten auf bessere Zahlen gehofft, die Aktie rutscht am deutschen Aktienmarkt 21 Prozent ab.

Derzeit profitiert der Dax von Industrielastigkeit seiner 40 Mitglieder. Denn während der Technologie-Index Nasdaq 100 am gestrigen Mittwoch 2,3 Prozent abrutschte, ging der Dow-Jones-Index mit seinen vielen Industrie-Titel unverändert aus dem Handel.

