Dax aktuell Dax gibt nach – Shortseller erhöhen bei Varta-Aktie trotz des Kursverfalls ihre Quote

Dax gibt nach – Shortseller erhöhen bei Varta-Aktie trotz des Kursverfalls ihre Quote

Die Bank of Japan ist die dritte Notenbank in Folge, die mit restriktiver Geldpolitik die Börsen enttäuscht. Die Reaktion an den Märkten ist typisch für das gesamte Börsenjahr.

20.12.2022 - 10:25 Uhr