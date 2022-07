Dax aktuell Dax gibt seine Gewinne wieder her – Die Sorge vor Gaskrise wächst

Die Furcht vor einem Gas-Blackout treibt die Preise für Erdgas und Öl. Die Herstelleraktien sind gefragt, doch die allgemeine Sorge vor einer Rezession nimmt wieder zu.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Die Zwischenerholung am deutschen Aktienmarkt ist schon wieder vorbei. Der Dax dreht nach einem zwischenzeitlichen Anstieg über die Marke von 12.900 Punkten wieder ab und notiert im Nachmittagshandel um seinen Schlusskurs von Freitag bei 12.810 Punkten. Auf diesem Niveau hatte sich der Leitindex nach dem Ausverkauf am Donnerstag zuletzt stabilisiert.

Aufgrund des Unabhängigkeitstages in den USA sind die US-Börsen am Montag geschlossen. Durch die mangelnden Impulse blieben die Umsätze heute niedrig. Niedrige Umsätze bedeuten aber keineswegs niedrige Schwankungen. Gerade an solchen Tagen reichen schon wenige Käufer oder Verkäufer, um den Markt deutlich in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

„Die Tatsache, dass das Jahrestief aus dem März in der vergangenen Woche zweimal angetestet, aber nicht unterschritten wurde, gibt zumindest Hoffnung“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

