Die Lage beim deutsche Leitindex ist fragil. Die Gefahr eines erneuten Rücksetzers unter 12.000 Punkte ist nicht gebannt. Kurserholungen und Gewinnmitnahmen wechseln sich ab.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt kann seine zwischenzeitlichen Gewinne am Montag nicht verteidigen, hält sich aber im Plus. Am Nachmittag notiert der Leitindex Dax 0,4 Prozent fester bei 12.316 Zählern.

Einige Anleger griffen nach den deutlichen Verlusten vom Freitag wieder zu. So sah etwa Experte Andreas Lipkow den deutschen Aktienmarkt „im stark überverkauften Bereich“. In der Spitze stieg der Dax am Montag bis auf 12.411 Punkte, konnte dieses Niveau aber nicht halten und gab seine Gewinne teilweise wieder ab.

Zu den größten Gewinnern gehören die Chemiekonzerne BASF und Covestro, deren Aktie zeitweise um mehr als sieben Prozent steigen. Beide Unternehmen würden von der Gaspreisbremse profitieren, die die Expertenkommission Gas vorgeschlagen hat.

