Dax aktuell Dax gibt weiter nach – An den Märkten herrscht eine „sell all“-Stimmung

Nach deutlichen Verlusten am Aktienmarkt suchen Anleger meist Zuflucht in Gold und Anleihen. Doch derzeit herrscht überall Verkaufsstimmung.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf An den weltweiten Märkten sehen Anleger offenbar nur noch Risiken. In solchen Situationen werden üblicherweise Aktien verkauft und im Gegenzug Gold sowie Staatsanleihen gekauft. Doch derzeit ist das anders.

Es herrscht offenbar eine „sell all“-Stimmung. Laut Vermögensverwalter Thomas Altmann wird „alles, was Risiko mit sich bringt, aus Angst vor möglichen weiteren Verlusten abverkauft“. Das gilt auch für Anleihen und Gold.

Am deutschen Aktienmarkt geht es nach dem missglückten Versuch am vergangenen Donnerstag, den Abwärtstrend seit Jahresanfang zu überwinden, zum Auftakt weiter abwärts. Vormittags notiert der Dax bei 13.581 Punkten, ein Minus von 0,7 Prozent. Die vergangene Woche beendete der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,6 Prozent auf 13.674 Punkte. Seit Donnerstag vergangener Woche ist das Börsenbarometer in der Spitze bereits über 700 Punkte abgerutscht.

