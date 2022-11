Dax aktuell Dax gibt weiter nach – Die drei Szenarien der laufenden Konsolidierung

Die nächste Kryptobörse steht vor dem Aus, doch der Bitcoin-Kurs steigt. Auch der Chart zeigt eher Stabilisierungstendenzen als das Risiko weiterer Kursrutsche.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt rutscht nach einem freundlichen Handelsauftakt wieder ins Minus. Der Dax gibt vormittags 0,4 Prozent nach und wird bei 14.330 Punkten gehandelt. Am Montag gab es ein Minus von 1,1 Prozent bei einem Endstand von 14.383 Zählern.

Die Proteste in China, die vermutlich am gestrigen Montag den Anlass für Gewinnmitnahmen waren, sind bereits am heutigen Dienstag kein Thema mehr. Die Börsenindizes auf dem chinesischen Festland und in Hongkong legten zwischen zwei und vier Prozent zu.

Für den Börsenexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners „reicht das aktuelle Abflauen der Proteste als Erklärung sicherlich nicht aus“. Offensichtlich hat sich auf dem Parkett die Meinung durchgesetzt, dass die chinesische Staatsführung ihre Zero-Covid-Strategie lockern könnte, um die Proteste zu beenden. Das wäre eine gute Nachricht für die Aktienmärkte weltweit.

