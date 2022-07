Dax aktuell Dax gibt weiter nach – Euro rutscht auf neues 20-Jahres-Tief ab

Folgt der deutsche Leitindex seinem klassischen saisonalen Muster? Wenn ja, wäre das eine gute und eine schlechte Nachricht für die Anleger.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am Aktienmarkt übernehmen offenbar wieder die Pessimisten das Kommando. Notierungen oberhalb von 13.000 Punkten wie am vergangenen Freitag waren nur eine kurze Episode. Am heutigen Dienstag gibt der Dax ein weiteres Prozent nach und notiert bei 12.702 Punkten.

Aber der Handelsverlauf am gestrigen Montag war trotz der Verluste in Höhe von 1,4 Prozent nicht vollständig schlecht. Denn nach dem Tagestief mit 12.774 Zählern zum Handelsauftakt gab es Kaufbereitschaft, die den Leitindex um 150 Punkte nach oben trieb. Lediglich eine schwache Wall-Street vermieste zuletzt die Stimmung.

Angesichts der aktuellen Risiken wie die ungelöste Energiefrage, Lieferschwierigkeiten, Ukrainekrieg, Inflation, geopolitische Spannungen und Rezessionsrisiko hält sich der Dax bislang noch wacker. Solange der Leitindex nicht nachhaltig unter das bisherige Jahrestief von 12.390 Punkten fällt, ist eine Bärenmarktrally innerhalb des intakten Abwärtstrends jederzeit möglich.

