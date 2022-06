Dax aktuell Dax gibt weiter nach – Profianleger dürften den Leitindex vor größeren Kursverlusten bewahren

Im Fokus des heutigen Handelstages steht die EZB-Sitzung. Im Vorfeld steigt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf ein neues Acht-Jahres-Hoch.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Leitindex weitet seine kurzfristige Konsolidierung nach der vierwöchigen Rally aus. Der Dax notiert vormittags bei 14.308 Punkten, ein Minus von rund ein Prozent. Noch am Montag dieser Woche hatte das Börsenbarometer mit 14.709 Punkten ein Zehn-Wochen-Hoch erreicht.

Danach herrschte aber Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt, auch angesichts der heutigen EZB-Zinssitzung. Bis zur Pressekonferenz, die um 14.30 Uhr beginnt, dürfte sich an dieser Zurückhaltung auch wenig ändern.

Für den Markt wird entscheidend sein, wie sich die EZB-Chefin Christine Lagarde zu möglichen großen Zinsschritten von 50 Basispunkten äußert. Im Moment halten die Börsen mindestens einen doppelten Zinsschritt in diesem Jahr für möglich.

Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners erwartet: „Eine Absage an doppelte Zinsschritte würde am Markt für Erleichterung sorgen. Eine Forcierung von großen Zinsschritten könnte am Rentenmarkt hingegen für neue Unruhe sorgen“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen