Dax aktuell Dax gibt wieder nach – Brisantes Kursbild bei der SAP-Aktie

Die schwache Entwicklung bei Aktien geht mit steigenden Renditen bei Staatsanleihen einher. Vermutlich dürften die Anleiherenditen bald auf neue Zehn-Jahres-Hochs klettern.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder abwärts. Der Dax gibt vormittags 0,6 Prozent nach und notiert bei 12.774 Punkten. Am gestrigen Dienstag ging der deutsche Leitindex noch mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12.871 Punkten aus dem Handel. Verbessert hat sich die Ausgangslage für das Börsenbarometer aber nicht.

Nach dem schwachen Handelstag an der Wall Street am gestrigen Dienstag rückt beim Dax das Verlaufstief aus der Vorwoche bei gut 12.600 Punkten wieder in den Fokus. Dieser Bereich wurde erneut am Montag dieser Woche erfolgreich getestet.

Im besten Fall bildet der deutsche Index in diesem Bereich einen tragfähigen Boden aus. Im negativen Fall rutscht der Leitindex in Richtung Jahrestief ab, das bei 12.390 Punkten liegt.

