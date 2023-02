Dax aktuell Dax gibt wieder nach – Neuer Rekordwert bei der Inflation in Frankreich belastet

Die aktuelle Handelswoche steht im Fokus der Inflationsraten für den Monat Februar. Der Auftakt für diesen Zahlenreigen sorgt für fallende Aktien- und Anleihenkurse. Starke Bewegungen gibt es bei Bayer und Adidas.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex gibt zum Monatsausklang wieder nach: Am letzten Handelstag im Februar rutscht der Dax in der ersten Handelsstunde 0,5 Prozent ab und notiert bei 15.307 Zählern auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn des Monats.

Mit dem gestrigen Handelstag ist der Leitindex wieder in seine vierwöchige Handelsspanne zurückgekehrt, deren obere Begrenzung bei 15.658 Zählern liegt, dem bisherigen Jahreshoch. Die Börsenerfahrung lehrt: Nach einem nicht nachhaltigen Kursrutsch aus dieser Spanne wie am vergangenen Freitag wird oftmals anschließend wieder die obere Begrenzung getestet. Getreu dem sinnbildlichen Motto: Wer hoch springen will, muss zunächst in die Knie gehen.

Das hält Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners aber für unwahrscheinlich. „Für den Dax dürfte es schwer werden, an die gestrigen Gewinne anzuknüpfen“, meint er. Das Plus von zwischenzeitlich 270 Punkten am vergangenen Montag war seiner Meinung nach ein willkommener Rücksetzer für die Anleger, die in Aktien untergewichtet waren.

