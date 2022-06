Dax aktuell Dax gibt wieder nach – US-Notenbank und „Hexensabbat“ lassen auf höhere Notierungen hoffen

Der deutsche Leitindex findet einfach keinen Halt. Am heutigen Dienstag rutscht das Börsenbarometer unter das Tief des vergangenen Börsenmonats.

Gestern schloss der deutsche Leitindex deutlich im Minus. An diesem Dienstag erholten sich die Kurse etwas. (Foto: Imago) Handelssaal der Börse Frankfurt

Düsseldorf Nach vier Handelstagen in Folge mit erheblichen Verlusten beruhigte sich die Lage auf dem deutschen Aktienmarkt zum Handelsauftakt. Der Dax legte zunächst mehr als 200 Punkte zu, gab die Gewinne aber wieder vollständig ab. Im Mittagshandel wird der Leitindex bei 13.366 Punkten gehandelt, ein Minus von 0,5 Prozent.

Damit liegt das Börsenbarometer den zweiten Tag in Folge unter der Marke von 13.500 Punkten und ist unter den Tiefpunkt des Monats Mai gerutscht, der bei 13.380 Punkten liegt. Noch am gestrigen Montag wurde dieses Tief erfolgreich getestet, was auf eine kurzfristige Bodenbildung gedeutet hatte.

Doch nun drohen weitere Kursverluste. Sollte der Leitindex nicht schnell wieder nach oben drehen, rückt die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten in den Fokus. Darunter liegt mit 12.438 Zählern das bisherige Jahrestief.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen