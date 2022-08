Dax aktuell Dax gibt zum Start leicht nach – Privatanlegern fehlt Geld, um Rally fortzusetzen

Ist die 1400-Punkte-Rally der Beginn einer Trendwende oder nur eine Erleichterungsrally? Was für und was gegen einen neuen Bullenmarkt spricht.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Normalisierung der Kurse fort. Der Dax gibt vormittags 0,4 Prozent nach und notiert bei 13.636 Zählern. Am gestrigen Montag war das Börsenbarometer zwar um 0,8 Prozent auf 13.687 Punkte gestiegen, hat aber das Tageshoch der fünfwöchigen Aufwärtsbewegung von 13.792 Punkten nicht überwinden können.

Es wäre überraschend, wenn der deutsche Leitindex in den kommenden Handelstagen die Marke von 13.800 Punkten nachhaltig überspringen sollte. Nachhaltig bedeutet, dass der Kurs am Tagesschluss und am Tag danach über dieser Marke liegt.

Für Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners ist an der Börse erst einmal Durchatmen angesagt. Nach der Rally, die den Dax in der Spitze um 1400 Punkte nach oben gebracht hat, sei die Luft erst einmal raus: „Wer nicht investiert ist, hat Angst, jetzt zu teuer zu kaufen. Wer im Markt ist, hat Angst, zu früh zu verkaufen“, sagte Altmann.

