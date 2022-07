Dax aktuell Dax gibt zum Start leicht nach

Am deutschen Aktienmarkt hält sich die freundliche Stimmung der Vortage nicht. Zum Handelsauftakt verliert der Dax rund 0,4 Prozent.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Am Dienstag sind die deutschen Aktien mit etwas tieferen Kursen in den Handel gestartet. Der Dax lag bei knapp 12.913 Punkten rund 0,4 Prozent unter Vortagesschluss. Allerdings hatte der Index in den beiden vorhergehenden Handelstagen auch 3,5 Prozent gewonnen.

Dax-Gewinner zu Beginn waren die Versorgen Eon und RWE mit jeweils knapp einem Prozent Kursanstieg. Belastend wirkten am Dienstag zunächst die etwas schwächeren Kurse in China und Pläne von Apple zu einer vorsichtigeren Einstellungspolitik, was die bekannten Sorgen schürt, die schärfere Notenbankpolitik zur Inflationsbekämpfung könnte in einen Wirtschaftsabschwung führen.

