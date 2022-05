Dax aktuell Dax greift Marke von 14.300 Punkten an – Leitindex verlässt Abwärtstrend

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt verteidigt am Freitag vorerst seine jüngsten Kursgewinne. Am Vormittag liegt der deutsche Leitindex Dax 0,4 Prozent im Plus bei 14.294 Punkten. Den Feiertagshandel zu Christi Himmelfahrt hatte das Frankfurter Börsenbarometer 1,6 Prozent fester geschlossen bei 14.231 Zählern.

Die Anleger begrüßten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, hieß es von den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Zudem wittere offenbar der eine oder andere Schnäppchenjäger noch eine Chance, sich günstig einzudecken, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.

Der Dax steht damit vor der dritten positiven Woche in Folge: Die Woche bis zum 13. Mai hatte er 2,6 Prozent im Plus geschlossen. Im Gegensatz zu den vorherigen Wochen kam es daraufhin aber nicht zu Gewinnmitnahmen im großen Stil, sondern der Dax hielt sein Niveau in der Woche bis zum 20. Mai mit einem Wochenverlust von 0,3 Prozent. In dieser Woche steuert der Index nun auf einen Wochengewinn von 1,7 Prozent zu.

Der Dax hat sich damit fürs Erste über der Marke von 14.000 Punkten etabliert, an der er sich seit Anfang Mai abgearbeitet hatte. Aus technischer Sicht wurde damit der seit Anfang des Jahres anhaltende Abwärtstrend nachhaltig verlassen. Von seinem Mai-Tief von 13.381 Punkten hat sich der Dax mittlerweile deutlich abgesetzt.

Aus technischer Sicht besteht nun Raum bis zur Marke von 14.362 Punkten, schreiben Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba in ihrer morgendlichen Analyse. Auch die 100-Tage-Linie bei 14.565 Zählern rückt näher. Diese Linie zeigt den gleitenden Durchschnitt in diesem Zeitraum und den mittelfristigen Trend an.

Darüber ist die Marke von 14.980 Punkten relevant, sagt Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel. Hier scheiterte Ende März schon einmal ein Erholungsversuch: „Verläuft der heutige Wochenausklang erfolgreich, ist die Marke ein realistisches Ziel für die nächsten Wochen.“ Auf der Unterseite bietet laut Utschneider der Bereich von 14.041 bis 13.871 Punkten eine verlässliche Stopp-Orientierung.

Auslöser für die bessere Stimmung am Markt sind laut den Helaba-Experten Umlauf und Wortberg die nachlassenden Inflationssorgen: „Sie sind geringer geworden, weil die Zinserwartungen vor allem in der Euro-Zone zugenommen haben, aber auch weil die konjunkturellen Perspektiven getrübter erscheinen. Letzteres gilt vor allem mit Blick auf die zuletzt veröffentlichten US-Daten und China.“

Dadurch hat sich vor allem an der Wall Street die Stimmung in dieser Woche aufgehellt. Der marktbreite US-Index S&P 500 liegt nach sieben Verlustwochen in Folge in dieser Woche vier Prozent im Plus. Davon profitieren die gesamten Aktienmärkte.

Einzelwerte im Fokus

Beiersdorf: Starke Geschäftszahlen des US-Kosmetikhändlers Ulta Beauty ermuntern Anleger zum Einstieg bei europäischen Anbietern von Schönheitspflegeprodukten wie Beiersdorf und L’Oreal. Ulta habe mit einem Gesamtjahresumsatz von 2,3 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 6,30 Dollar je Aktie die Erwartungen übertroffen, lobt Analyst Christopher Horvers von JP Morgan. Die angehobenen Ziele für 2022/23 seien mit 9,35 bis 9,55 Milliarden Dollar beim Umsatz und 19,20 bis 20,10 Dollar je Aktie beim Gewinn konservativ. Die in Frankfurt notierten Ulta-Titel steigen um gut 13 Prozent, so stark wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Henkel: Ein negativer Analystenkommentar löst Verkäufe beim Konsumgüterhersteller aus. Henkel-Aktien geben um 1,5 Prozent nach auf knapp unter 62 Euro. Die Experten der Investmentbank Jefferies stuften die Titel auf „hold“ von „buy“ zurück und senkten das Kursziel auf 69 von 75 Euro.

Ströer: Auch der Werbeflächenvermarkter wird wegen eines negativen Analystenkommentars ins Minus gedrückt. Die Ströer-Aktien fallen um drei Prozent auf unter 51 Euro. Die Experten von JP Morgan haben die Titel auf „neutral“ von „overweight“ heruntergestuft und sehen das Kursziel bei 55 Euro. Die Papiere von JCDecaux setzt die Bank auf „underweight“ von „neutral“ und das Kursziel auf 16,60 von 22,70 Euro. Daraufhin fallen die Titel des Ströer-Rivalen in Paris um 5,5 Prozent auf 17,08 Euro.

Öl mit starken Gewinnen auf Wochensicht

Die Ölpreise haben am Freitag die starken Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,72 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um acht Cent auf 114,17 Dollar zu.

Kurz vor dem Wochenende wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA gestützt. Eine Kursschwäche der amerikanischen Währung macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt günstiger, was für eine stärkere Nachfrage sorgt.

Seit Montag haben sich Rohöl aus der Nordsee und US-Öl jeweils mehr als vier Prozent verteuert. Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Treibstoffreserven in den USA. Im Verlauf der Woche war bekannt geworden, dass die amerikanischen Benzinreserven einen mehrjährigen Tiefstand erreicht haben.

Mit Material von dpa und Reuters.

