Beim deutschen Leitindex zeigt sich ein ähnliches Muster wie am Mittwoch: Schnäppchenjäger nutzen fallende Kurse zum Einstieg. Dadurch hält eine wichtige Marke.

Düsseldorf Die kräftige Zinserhöhung in den USA und die Aussicht auf weitere Zinsschritte drücken am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Der Leitindex Dax liegt am Nachmittag 0,6 Prozent im Minus bei 12.688 Punkten. Damit grenzte er die Verluste gegenüber dem Handelsstart von minus 1,9 Prozent deutlich ein.

Was auffällt, ist die gegenüber Mittwoch ähnliche Kursentwicklung. Auch dort stoppten rund um den Bereich von 12.520 Punkten die Verkäufe und Schnäppchenjäger lösten eine Gegenbewegung aus. Damit hält weiterhin das Jahrestief von 12.391 Punkten aus dem Juli.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel unterstützt am Donnerstag diese Entwicklung durch ein Interview mit dem Nachrichtenportal „t-online“. Bezüglich möglicher Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sagt sie: „Wir fahren auf Sicht und bewerten die Konjunktur- und Inflationsdaten vor jeder Sitzung aufs Neue.“ Das nährt die Hoffnung, dass die EZB weniger restriktiv vorgeht als die US-Notenbank Fed.

