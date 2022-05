Dax aktuell Dax grenzt die Verluste ein – Flash Crash an der Börse Stockholm endet schnell

Düsseldorf Schwacher Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt: Nach einen halbwegs stabilen Auftakt rutscht der Dax vormittags deutlich ab, kann anschließend aber die Verluste deutlich eingrenzen. Mittags liegt der Leitindex wieder bei 13.948 Punkten, ein Minus von nur noch 1,1 Prozent.

Interessant an dem Handelsverlauf: Gegen 10 Uhr gab es einen kurzzeitigen Ausverkauf. Der Dax rutschte bis auf 13.778 Punkte ab, doch ebenso schnell traten wieder Schnäppchenjäger in Aktien und hievten den Dax wieder in Richtung 14.000 Punkte zurück.

Der EuroStoxx50 und der breit gefasste Stoxx600 rutschten um jeweils drei Prozent ab. Der Stockholmer Leitindex brach zeitweise sogar um acht Prozent ein. Auch dort war der Spuk schnell vorbei und die Indizes lagen wieder auf dem Niveau vor diesem Ausverkauf, also bei deutlich undramatischeren Verlusten.

Der Ausverkauf scheine nicht auf eine spezielle Schlagzeile zurückzugehen, sagte Martin Munk, Aktienexperte der Jyske Bank. „Da hat wohl ein Anleger die Börsenweisheit 'Sell in May and go away' (Verkaufe im Mai und ziehe Dich zurück) zu wörtlich genommen“, witzelte ein Aktienhändler. Ein anderer Börsianer tippte auf eine Kaskade automatisierter Verkäufe.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Noch am vergangenen Freitag blieb das Börsenbarometer den gesamten Handelstag über dieser psychologisch wichtigen Marke und beendete mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 14.097 Punkten die vergangene Woche.

Mit dem heutigen Kursrutsch reagiert die deutsche Börse auf den späten Ausverkauf in den USA. Nach Handelsschluss hierzulande beschleunigte der Dow Jones seine Talfahrt. Letztlich stand ein Rückgang von 2,77 Prozent zu Buche.

Kurskapriolen an Europas Börsen

Neubewertung der US-Techaktien offenbar noch nicht abgeschlossen

Der Nasdaq 100 fiel um 4,5 Prozent auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr. Fast 15 Prozent verlor dieses Technologie-Auswahlbarometer im April. Dennoch dürfte in den USA die Neubewertung der großen Technologieaktien noch nicht abgeschlossen sein.

Für Robert Halver, Kapitalmarktstratege bei der Baader Bank, bekommen „besonders die Titel, die den Großteil ihrer Gewinne mit digitaler Werbung erzielen, die Auswirkungen der Konjunkturskepsis zu spüren“.

Das heutige Minus am deutschen Aktienmarkt zeigt auch: Erholungsphasen beim Dax halten nicht lange an. Oder wie es Halver auf den Punkt bringt: „Der Börsenbulle ist im Sabbatical.“

Hohe Konjunkturskepsis

Angesichts der Konjunkturskepsis und der bevorstehenden Zinserhöhungen sind offenbar nur wenige Anleger bereit, aus langfristiger Überzeugung Aktien zu kaufen. Das ist verständlich, ablesbar an den Daten des US-Unternehmens Caterpillar. Der weltgrößte Baumaschinenhersteller ist ein valider Konjunkturfrühindikator und vermeldete zuletzt eine schwächere Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr.

Deswegen lohnt es sich für mittelfristig agierende Anleger, weiterhin die chart- und markttechnischen Muster und Tendenzen zu beachten. Sie gaben in den vergangenen Wochen bereits gute Orientierung.

Mittelfristig gilt weiterhin: Erst mit nachhaltigen Kursen oberhalb von 15.000 Punkten besteht die Chance auf ein noch halbwegs erfreuliches Börsenjahr. Die Abwärtstrendlinie seit dem Jahreshoch von 16.285 Punkten am 5. Januar wäre bei Notierungen von rund 14.300 Zählern durchbrochen.

Börsenmonat April hat die Situation beruhigt

Für den heutigen Handelstag sieht die Prognose schlecht aus. Nach Meinung von Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, dürfte sich der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt in Richtung 13.823 Punkte bewegen. Das schrieb er in seiner morgendlichen Analyse vor dem Handelsstart. Mit dem heutigen Tagestief von 13.778 Zählern wurde das Ziel sogar kurzfristig unterschritten.

Ein Blick auf den langfristigeren Verlauf anhand von Monatscharts zeigt: Mit dem Börsenmonat April hat sich die Lage am deutschen Aktienmarkt beruhigt. Die Kursspanne im vergangenen Monat lag innerhalb der Hoch- und Tiefpunkte des Monats März.

Entsprechend würden Kurse oberhalb von 14.603 Punkten, dem Hoch im vergangenen Monat, und unterhalb von 13.566 Zählern, dem April-Tief, eine Entspannung beziehungsweise eine neue Abwärtsdynamik signalisieren.

Anlegerstimmung stützt den Markt

Was den Markt derzeit stützt, ist die Anlegerstimmung, die seit längerer Zeit extrem pessimistisch ist. In den USA liegt der Zahl der Bullen, die steigende Kurse erwarten, auf einem Rekordtief. Und die Stimmung der Anleger bei Handelsblattumfrage Dax-Sentiment ist seit 17 Wochen negativ, der höchste Wert seit Beginn der Erhebung.

Das sind Kontraindikatoren. Denn dahinter steht die Überlegung: Wenn die Anlegerinnen und Anleger pessimistisch sind, haben sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken.

„Dass sich die Anleger in Erwartung fallender Kurse bereits entsprechend positioniert haben, spricht gegen eine dramatische Verkaufspanik und massive Rücksetzer“, meint auch Robert Halver. „Umgekehrt kann bei nachhaltigen positiven Impulsen die Skepsis schnell in Kaufbereitschaft umschlagen, was aber kurzfristig nicht zu erwarten ist“

Ölpreise geben nach

Der überraschend deutliche Rückgang der chinesischen Industrieproduktion drückt den Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um ein Prozent auf 106,09 Dollar je Barrel. Analyst Tobin Gorey von der Commonwealth Bank warnt: „Eine derart deutliche Abkühlung ist in einer Zeit ein potenzielles Risiko für die Rohstoffmärkte und die Weltwirtschaft.“ Die Immobilien-Krise in China und die verschärfte Regulierung von Unternehmen dort bereiteten Investoren bereits Sorgen.

Blick auf Einzelwerte

Adler Group: Die Anleger strafen den Immobilienkonzern für einen Milliardenverlust und eine Konzernbilanz ohne Prüfsiegel ab: Die Aktie des im SDax notierten Unternehmens fällt um 42 Prozent.

Die Aktie könnte schon bald aus diesem Börsenindex mindestens vorübergehend ausgeschlossen werden.

Seit der Wirecard-Pleite gelten verschärfte Regeln für die Mitglieder der Dax-Indizes. Sie müssen testierte Jahresergebnisse binnen 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres publizieren. Zwar kann die Frist auf bis zu vier Monate verlängert werden, aber auch dieser Zeitraum läuft für die Adler-Gruppe um Mitternacht ab.

Deutsche Bank: Der amerikanische Stimmrechtsberater Glass Lewis übt scharfe Kritik am Vergütungssystem für die Vorstände der Deutschen Bank. Aktionären riet Glass Lewis dazu, auf der Hauptversammlung am 19. Mai gegen das Vergütungssystem zu stimmen. Auf die Aktie hat das wenig Einfluss, das Papier gibt 1,5 Prozent nach.

PVA Tepla: Ein Auftrag der Chipfirma STMicro zur Lieferung von Kristallzucht-Anlagen ermunterte Anleger anfangs zum Einstieg bei PVA TePla. Die Aktien der Technologiefirma liegen mittlerweile aber 0,9 Prozent im Minus.

Viele Aktien werden am heutigen Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. BASF (50,41 Euro Schlusskurs Freitag, 3,40 Euro Dividende), Bayer (62,90 Euro, 2,00 Euro). Continental (66,02 Euro, 2,20 Euro), Mercedes-Benz (67,10 Euro, 5,00 Euro), Vonovia (38,00 Euro, 1,66 Euro) und Atoss Software (139,20 Euro Schlusskurs Freitag, 1,82 Dividende).

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.