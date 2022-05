Dax aktuell Dax grenzt die Verluste ein – Schnäppchenjäger beenden Ausverkauf schnell

Das Minus am deutschen Aktienmarkt zeigt: Erholungsphasen beim Dax halten nicht lange an. Es fehlen offenbar langfristige Überzeugungskäufe.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Schwacher Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt: Nach einen halbwegs stabilen Auftakt rutscht der Dax vormittags deutlich ab, kann anschließend aber die Verluste deutlich eingrenzen. Mittags liegt der Leitindex wieder bei 13.993 Punkten, ein Minus von nur noch 0,7 Prozent.

Interessant an dem Handelsverlauf: Gegen 10 Uhr gab es einen kurzzeitigen Ausverkauf. Der Dax rutschte bis auf 13.778 Punkte ab, doch ebenso schnell traten wieder Schnäppchenjäger in Aktien und hievten den Dax wieder in Richtung 14.000 Punkte zurück.

Der Stockholmer Leitindex brach zeitweise sogar um acht Prozent ein. Auch dort war der Spuk schnell vorbei und die Indizes lagen wieder auf dem Niveau vor diesem Ausverkauf, also bei deutlich undramatischeren Verlusten.

