Dax aktuell Dax grenzt hohe Verlust noch etwas ein – Schlusskurs knapp über 12.500 Punkten

Steigende Inflationsraten und Rezessionssorgen lassen den Leitindex in Richtung Jahrestief fallen – und auf der Unterseite lauern weitere Risiken.

„Das Momentum im Dax ist nach wie vor negativ.“ (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) German Stock Exchange Reacts To U.S. Downgrade

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Der Leitindex Dax schloss 1,9 Prozent im Minus bei 12.520 Punkten. Damit grenzte er seine Verluste in den letztem Minuten noch ein. Das Tagestief lag bei 12.434 Punkten, damit rückt das Jahrestief von 12.391 Punkten in Sichtweite. Kurse unter dieser Marke könnten weitere Verkäufe auslösen.

Zum Tagesschluss lagen 39 von 40 Einzelwerte in der Verlustzone. In der gesamten Dax-Familie inklusive Nebenwerteindex MDax und dem SDax für kleine Unternehmen schlossen nur 17 von 160 Aktien im Plus.

Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets, sieht ein ganzes Bündel an Gründen für die fallenden Kurse: „Weiter steigende Inflationsraten, Rezessionssorgen, eine Regierungskrise in Italien und mit den enttäuschenden Zahlen von JP Morgan und Morgan Stanley auch noch ein verpatzter Start in die US-Berichtssaison – das war zu viel.“

