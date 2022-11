Dax aktuell Dax grenzt Verluste bis zum Handelsschluss ein, Zalando-Kurs steigt massiv – Startschuss für Konsolidierung erfolgt

Düsseldorf Da liefert die US-Notenbank eine Zinsentscheidung ganz nach den Wünschen der Börsianer. Neben dem erwarteten Zinsschritt mit einer Erhöhung um 75 Basispunkte deuten die Währungshüter die Chance auf ein langsameres Straffungstempo an. Bereits ab der nächsten Zinssitzung im Dezember könnte es eine geringere Erhöhung geben.

Und was machen die Aktien- und Anleihemärkte? Die Notierungen rutschen dennoch ab. Der Dax verlor bis Handelsschluss ein Prozent auf 13.130 Punkten gehandelt. Das Tagestief von 14 Uhr lag allerdings mehr als 100 Punkte tiefer bei 13.022 Punkten.

Auch am Anleihemarkt fallen die Notierungen und dementsprechend steigen die Renditen. Der Wert für eine zehnjährige US-Staatsanleihe lag kurz vor dem Zinsentscheid noch knapp unter vier Prozent, beträgt aktuell aber wieder 4,15 Prozent. Das bisherige Mehrjahreshoch liegt bei 4,31 Prozent. Auch die Rendite für eine zehnjährige Bundesanleihe liegt wieder bei 2,25 Prozent nach 2,10 Prozent am Vortag.

Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vom Investmenthaus QC begründet diese Verluste: „Jetzt überwiegt die Angst davor, dass die Zinsen zwar langsamer, aber dafür länger und noch höher steigen.“ Durch die Fed-Äußerungen ist die Markterwartung an den Leitzins Ende 2023 um 15 Basispunkte angesprungen.

Für erfahrene Börsianer ist die Entwicklung keinesfalls überraschend. Es gab am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen keine Gewinnmitnahmen, obwohl der Dax seit Ende September bereits knapp 1600 Punkte in der Spitze angestiegen ist. Doch nun dürfte der Startschuss für eine Konsolidierung erfolgt sein, auch weil der Leitindex überkauft ist, weil er zu schnell zu hoch gestiegen ist.

Erfahrene Börsianer wissen aber auch, dass solche Konsolidierungen sehr schwer zu handeln sind. Zumal wenn die Anlegerstimmung eher gegen einen erneuten Absturz oder gegen eine Korrektur spricht, die ab einem Minus von zehn Prozent oder umgerechnet 12.100 Punkten erreicht werden würde.

Denn viele Privatanleger konnten laut den Ergebnissen der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment von der laufenden Rally noch nicht profitieren, warten also auf einen Einstieg. „Noch ist völlig offen, ob die Fed die Weihnachtsrally frühzeitig beendet hat oder ob die Weihnachtsrally nur pausiert“, meint Altmann. Denn wer zu spät investiert, muss den steigenden Kursen hinterherlaufen.

Auch die aktuellen Umfragewerte der Börse Frankfurt stellen laut dem Verhaltensökonomen Joachim Goldberg „nach wie vor keine Bedrohung für den Dax dar“. Die Stimmung der heimischen Investoren dürfte zurzeit auch die Entwicklung der langfristigen Kapitalströme widerspiegeln. Denn die haben wohl in erster Linie für die Rally gesorgt, ablesbar am parallel gestiegenen Euro-Kurs.

Szenario eins: Die kleine Konsolidierung

Doch wie kann diese Konsolidierung gehen? Das positive Szenario wäre: Der Dax bleibt über der Marke von 13.000 Punkten. Dort liegt auch die 100-Tage-Linie bei aktuell 12.980 Zählern. Damit bliebe die Chance auf eine schnelle Wiederaufnahme der Rally vorhanden. Denn solch ein kurzer Rücksetzer würde viele Investoren unter Kaufzwang setzen. Die Rally würde mit Kursen oberhalb von 13.400 Zählern dann wieder Fahrt aufnehmen.

Dieses Szenario ist möglich, aber nicht das wahrscheinlichste. Dagegen spricht auch der zeitliche Rahmen. Es ist gut möglich, dass die laufende Konsolidierung zwei Wochen dauert, bis eine Entscheidung über die künftige Richtung erfolgt.

Denn in zwei Wochen ist Verfallstag an den Terminmärkten, wie an jedem dritten Freitag eines Börsenmonats. Dann werden Optionen auf den Dax und auf einzelne Aktien abgerechnet. Ein Blick auf die vergangenen drei Börsenmonate zeigt die enorme Bedeutung des Terminmarkts für die weitere Dax-Entwicklung.

Im August und im September rutschte der Leitindex nach dem Verfallstag bis zum Monatsende 1000 Punkte ab, im Oktober ging es hingegen bis zum Monatsende 1000 Punkte aufwärts.

Szenario zwei: Die größere Konsolidierung

Das wahrscheinlichere Szenario wäre ein Rückfall in den Bereich zwischen 12.600 bis 12.800 Zählern. Dort liegt unter anderem die 50-Tage-Linie mit aktuell 12.738 Zählern. Diese Marke war bereits während der Rally bedeutend. Es hatte einige Tage gedauert, bis der Dax diese Marke überwinden konnte.

Finanzexperte Halver: „Die US-Notenbank sendet widersprüchliche Signale“

Zudem liegt bei 12.653 Punkten laut technischer Analyse die Normalkorrektur der Rally seit Ende September, die sich von 11.682 Punkten auf der Unterseite bis hin zu 13.444 Zählern erstreckt. Normalkorrektur bedeutet einen Rückgang vom Hochpunkt um 50 Prozent des vorangegangenen Anstiegs.

Erst mit Notierungen unterhalb von 12.400 Punkten würde ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief drohen, was angesichts der hohen Kaufbereitschaft heimischer Anleger aber auch unwahrscheinlich sein dürfte.

Blick auf die Einzelwerte

Automobilwerte: Größere Verluste gab es dagegen im Autosektor, unter anderem wegen BMW. Die Titel des Autobauers büßten nach Veröffentlichung der Zahlen 4,7 Prozent ein und waren das Schlusslicht im Dax. Die bestätigten Jahresziele überzeugten nicht: Laut Analyst Tom Narayan von RBC hatten viele Anleger auf einen höheren Ausblick gehofft. Die Abschläge bei VW und Continental reichen von 2,4 Prozent bis 3,7 Prozent.

Hugo Boss: Der Modekonzern hat mit seinen Kollektionen bei den Kunden punkten können und ist trotz Inflation und Energiekrise auf Rekordkurs. Der Vorstand hob für 2022 seine Ziele an. Boss sei daher auf dem besten Weg, 2022 zu einem Rekordjahr zu machen. Die Aktie rutschte drei Prozent ab, konnte sich aber mit einem Minus von rund zwölf Prozent seit Jahresanfang wacker halten.

Immobilienwerte: Die Branche bleibt unter Druck, weil hohe Zinsen ihrem Marktumfeld zusetzen und die Finanzierungskosten steigern. Mit Patrizia und Dic Asset senkten gleich zwei Unternehmen ihre Gewinnprognosen. Die Kurse der beiden SDax-Werte rutschten daraufhin um 7,3 und 0,7 Prozent ab.

Shop-Apotheke: Besonders schlimm erwischte es im SDax die Aktionäre der Online-Apotheke mit einem Kursrutsch um 13,4 Prozent. Sie litten damit unter einem erneuten Rückschlag bei der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland. Die Kassenärztliche Vereinigung der einzigen Pilotregion, Westfalen-Lippe, setzt die Einführung der elektronischen Verschreibung aus.

Zalando: Europas größte Modeplattform hat der hohen Inflation und schlechten Konsumlaune getrotzt – das sorgte für Kauflaune bei der Aktie. Nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zog der Kurs des Papiers bis Handelsschluss um 8,1 Prozent an und führte damit die Gewinnerliste im deutschen Leitindex einsam an. Seit Jahresanfang hat das Papier aber rund zwei Drittel an Wert verloren.

Die Zahl der aktiven Kunden sei um acht Prozent gestiegen und habe erstmals die Schwelle von 50 Millionen überschritten, teilte das Unternehmen mit. Durch die Einführung des Mindestbestellwerts habe sich das Bestellvolumen erhöht. Da Kunden bei kleineren Aufträgen eine Versandgebühr zahlten, seien auch diese inzwischen profitabel.

Dennoch beurteilt Zalando die weiteren Aussichten vorsichtig. „Das Konsumklima ist an einem neuen Tiefpunkt angekommen und die Inflation weiterhin hoch“, sagte Finanzchefin Sandra Dembeck.

Thyssen-Krupp: Die Aktie des Industrie-Konzerns ist am Donnerstag mit einem Verlust von in der Spitze zwölf Prozent auf den größten Tagesverlust seit mehr als zwei Jahren zugesteuert. Nach Handelsschluss lag das Papier bei 4,53 Euro und damit 10,4 Prozent tiefer. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel für die Aktie deutlich von 13 auf 7,50 Euro gesenkt und rät jetzt nur noch zum Halten der Aktie.

