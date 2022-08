Dax aktuell Dax grenzt Verluste ein – doch nach einem ruhigen Sommer könnte es ungemütlich werden

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt grenzt im Laufe des Montagshandels seine anfangs deutlichen etwas Verluste ein. Der Leitindex Dax lag zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 12.872 Punkten, nachdem er in der Spitze um 1,6 Prozent bis auf 12.758 Zähler gefallen war. Damit stabilisierte sich das Frankfurter Börsenbarometer nach den deutlichen Verlusten von Freitag, als es 2,3 Prozent schwächer geschlossen hatte bei 12.971 Punkten.

Auslöser war eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell, die auch noch zum Wochenstart nachhallt. Kernaussage war, dass die US-Notenbank Fed ihre oberste Priorität darin sieht, Preisstabilität zu gewährleisten und in diesem Zusammenhang die Inflation zu ihrem Ziel von zwei Prozent zu senken. Hierfür würde sie im Zweifel auch eine Rezession in Kauf nehmen.

Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, glaubt, bis „die Fed ihren Straffungskurs weniger rigoros durchsetzt, könnte mehr Zeit vergehen, als manch Anleger zum aktuellen Zeitpunkt erwartet“. Am Montag erreicht die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen zwischenzeitlich mit fast 3,489 Prozent einen Jahreshöchststand.

„Ich rechne nicht damit, dass die Renditen von US-Staatsanleihen – insbesondere mit kurzer Laufzeit – in nächster Zeit nachgeben werden“, erklärt Stephan. Für den Aktienmarkt ist das eine Belastung.

Jochen Stanzl, Analyst beim Onlinebroker CMC Markets, befürchtet daher, dass es nach dem ruhigen Sommer mit einer zwischenzeitlichen Rally von 1500 Punkten beim Dax jetzt erneut sehr ungemütlich werden könne: „Angesichts der widrigen Nachrichtenlage und der Sorge um eine Rezession in Deutschland fehlt den Anlegern im Moment jegliche Zuversicht und damit die Bereitschaft, vor dem unsicheren Winter im großen Stil in Aktien einzusteigen.“

Bestärkt wird diese Sorge durch das überdurchschnittlich hohe Handelsvolumen an Verlusttagen. Sowohl am vergangenen Montag als auch am Freitag, als der Dax jeweils mehr als zwei Prozent verlor, lag das Handelsvolumen im Dax bei über 65 Millionen Aktien. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag, als der Dax sein Zwischenhoch bei 13.948 Punkten erreichte, wurden nur 50 Millionen Dax-Titel gehandelt.

Das unterstreicht den herrschenden Verkaufsdruck. Denn neben den Notenbanken und den steigenden Zinsen stehen auch die stark steigenden Gaspreise im Fokus. Der russische Exporteur Gazprom will die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage unterbrechen. Das nährt die Befürchtung, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden.

Bereits am Freitag durchbrach der Dax mit der Marke von 13.000 Punkten eine psychologisch wichtige Schwelle nach unten. Hier hatte die Korrektur nach dem Zwischenhoch von über 13.900 Punkten zunächst gestoppt. Gleichzeitig fiel der Dax unter die gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Tage beziehungsweise der letzten 50 Tage (aktuell bei 13.275 und 13.224 Punkten).

Nun droht die nächste Haltemarke bei 12.827 Punkten zu fallen. Nächster Anlaufpunkt wäre die Unterstützung bei 12.655 Punkten, darunter wartet dann schon das Jahrestief von 12.391 Punkten. „Um den größten Druck von den deutschen ‚blue chips‘ zu nehmen, müsste zumindest die Haltezone bei 13.200 Punkten zurückerobert werden, was derzeit aber absolutes Wunschdenken darstellt“, schreiben die Charttechniker der HSBC.

Weitere Asset-Klassen im Überblick:

Euro fällt unter Parität zum Dollar: Der Euro startet mit Kursverlusten in die neue Woche. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9954 US-Dollar. Sie notierte damit wieder unter Parität, war also wie schon in der vergangenen Woche weniger als einen Dollar wert. Ein ähnlich niedriges Niveau hatte der Euro vor etwa zwanzig Jahren markiert. Unter Druck steht der Euro vor allem wegen des aufwertenden Dollars.

Gold fällt auf Vier-Wochen-Tief: Die Aussicht auf eine längere Phase hoher Zinsen belastet den Goldpreis. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls fällt am Montag bis auf 1722 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen. Seit seinem Zwischenhoch bei 1803 Dollar von Mitte August hat Gold mittlerweile mehr als vier Prozent an Wert verloren.

Bitcoin unter 20.000 Dollar: Nachdem der Kurs der Kryptowährung am Wochenende unter die Schlüsselmarke gefallen ist, kann sie diese zunächst auch am Montag nicht zurückerobern. Laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap notiert sie bei rund 19.800 Dollar – Mitte August stand sie noch bei 25.000 Dollar.

Ölpreise legen zu: Die Ölpreise haben am Montag ihre deutlichen Aufschläge von vergangener Woche ausgebaut. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,80 US-Dollar. Das sind 0,8 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um rund ein Prozent auf 94,15 Dollar. Auftrieb erhalten die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot.

Verhalten des VDax deutet auf weitere Verluste hin

Interessant ist, dass der VDax aktuell relativ moderat reagiert. Der VDax ist das sogenannte Angstbarometer der Börse und zeigt die künftigen Kursschwankungen an, die Profis aufgrund ihrer Engagements an der Frankfurter Terminbörse Eurex erwarten. Je höher der VDax notiert, desto höhere Schwankungen erwarten die Terminhändler in den folgenden 30 Tagen. Der VDax ist zwar gestiegen, liegt aber erst bei einem Wert von rund 30. Das entspricht einem nervösen Handel.

In der Vergangenheit signalisierten oftmals erst Werte über 50 Panik am Markt das Ende von längeren Abwärtstrends. Ende März stieg der VDax zwar bis auf 48, aber offensichtlich war das nicht genug für eine nachhaltige Trendwende. Als der Dax ein neues Jahrestief im Juli erreichte, war der VDax bei 34, also deutlich darunter.

Eine mögliche Erklärung ist, dass die Terminmarktprofis glaubten, dass Schlimmste sei bereits überstanden und vermuteten ein ruhiges Börsengeschehen. Doch möglicherweise müssen die Kurse nun deutlich tiefer fallen, bis Panik am Markt herrscht und ein tragfähiger Boden erreicht ist.

Die Erfahrungen aus den vergangenen Trendwenden zeigen: Die höchste Volatilität und der tiefste Punkt eines Crashs müssen nicht zwangsläufig am selben Tag sein. Das war nur während des Corona-Crashs der Fall. Damals markierte der Dax am 16. März mit 8255 Punkten seinen Tiefpunkt, gleichzeitig erreichte der VDax an diesem Tag mit 93 sein bisheriges Rekordhoch.

Beim Platzen der Technologieblase 2001 bis 2003 und während der Finanzkrise 2008/2009 dauerte es nach der höchsten Volatilität hingegen jeweils rund fünf Monate, bis der Dax seinen tiefsten Punkt erreichte. Doch diese Dax-Wendepunkte wurden damals jeweils von VDax-Werten in Höhe von 50 begleitet und lagen damit deutlich dem aktuellen Wert von 30.

Blick auf Einzelwerte

Bayer: Enttäuscht reagieren Anleger auf die bisherigen Testresultate für den Gerinnungshemmer Asundexian. Die Aktien des Pharmakonzerns fallen um fast vier Prozent. Das Medikament habe bei der Wirksamkeit das primäre Ziel verfehlt, kommentiert Analyst Charlie Bentley von der Investmentbank Jefferies.

Porsche Holding: Die VW-Konzernholding Porsche SE ist mit einem Kursplus von drei Prozent eine positive Ausnahme im Dax. Hier warten die Anleger hoffnungsvoll auf Neuigkeiten zum Börsengang zur VW-Sportwagentochter Porsche AG.

Encavis und PNE: Im kapitalintensiven Bereich der Erneuerbaren Energien rutschen die ab Kurse. Die Titel der Windparkprojektierer wie Encavis oder PNE verloren jeweils mehr als vier Prozent an Wert. Durch die höheren Zinsen verteuern sich die Investitionen in neue Projekte.

RWE und Uniper: Versorger standen generell auf den Verkaufslisten, auch weil die Diskussionen über eine „Übergewinnsteuer“ zunehmen. Vor diesem Hintergrund verliert RWE rund vier Prozent. Die ab Oktober geplante Gasumlage soll sich vor allem an Unternehmen wie Uniper richten, die in eine Schieflage geraten sind. Die Uniper-Anteile sackten am Montag auf ein Rekordtief ab, egalisierten ihre Verluste anschließend aber fast komplett.

