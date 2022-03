Dax aktuell Dax grenzt Verluste etwas ein – Heimische Profis bewiesen exzellentes Timing

Der Dax bleibt weiterhin in einer sogenannten Bärenmarktrally. Insgesamt hat sich die Situation nach dem gestrigen Handelstag aber beruhigt.

Der deutsche Leitindex hatte im letzten Börsenjahr mehrere neue Rekordhochs erreicht. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach dem Sprung um mehr als 1000 Punkte am gestrigen Handelstag nehmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt sofort wieder Gewinne mit. Kurz vor Handelsschluss notiert der Dax am Donnerstag bei 13.543 Punkten, ein Minus von 2,8 Prozent oder umgerechnet knapp 400 Punkten.

Am frühen Nachmittag lag der Kurs mit 13.342 Punkten sogar noch etwas tiefer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor bekanntgeben, ihre Anleihezukäufe schneller zu drosseln als geplant.

Der heutige Handelstag bestätigt die These, das die Kursgewinne am Mittwoch nur eine Bärenmarktrally waren, eine Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend. Das sah Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, bereits vor dem Handelsstart so: „Die gestrige ,Kaufpanik‘ kann schnell wieder ins Gegenteil umschlagen.“