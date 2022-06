Dax aktuell Dax grenzt Verluste nach Inflationszahlen ein und hält 13.000-Punkte-Marke

Die Inflationsdaten sind niedriger ausgefallen als erwartet. Kapitalmarktexperten warnen aber davor, schon von einem Wendepunkt zu sprechen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen gab es an diesem Mittwoch anfangs deutliche Verluste, die den Dax im Mittagshandel bis auf 12.946 Punkte abrutschen ließen. Doch eine geringer als erwartet ausgefallene Inflationsrate in Deutschland sorgte für eine leichte Entspannung am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex pendelte am Nachmittag um die Marke von 13.000 Punkten und ging schließlich 1,7 Prozent tiefer bei 13.004 Zählern aus dem Handel.

Waren und Dienstleistungen kosteten in Deutschland im Juni durchschnittlich nur noch 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg auf 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai war die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr.