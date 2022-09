Beim deutschen Leitindex rückt das Jahrestief von 12.390 Punkten in den Blick. Auch Anleihen und Gold fallen. Gefragt ist dagegen der US-Dollar.

Düsseldorf Die kräftige Zinserhöhung in den USA und die Aussicht auf weitere Zinsschritte drücken am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Allerdings grenzt der Leitindex Dax am Vormittag seine Verluste deutlich ein: Nach einem Minus von 1,9 Prozent zum Auftakt, notierte er zuletzt nur noch 0,5 Prozent schwächer bei 12.702 Punkten.

Vor allem Technologiefirmen stehen am deutschen Markt unter Druck, da höhere Zinsen die künftigen Gewinne entwerten, auf denen die Bewertungen der wachstumsstarken Firmen beruhen. Der Online-Modehändler Zalando, der Kochbox-Versender Hellofresh und der Essenslieferant Delivery Hero verlieren bis zu drei Prozent.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend ihren Leitzins das dritte Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Ein solches Tempo ist einzigartig in ihrer Geschichte. Zudem machte Fed-Chef Jerome Powell klar, dass er eine weniger straffe Geldpolitik erst für angemessen hält, wenn die US-Inflation beim Zielwert von zwei Prozent liegt. Aktuell liegt sie bei 8,3 Prozent.

