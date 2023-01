Dax aktuell Dax hält sich bei 15.100 Punkten – Aktien von Rheinmetall ziehen deutlich an

Deutschland will den vom Rüstungshersteller Reinmetall hergestellten Kampfpanzer Leopard an die Ukraine liefern. Das treibt zum Handelsstart die Aktie des Konzerns.

Düsseldorf Zum Börsenauftakt in Frankfurt agierten Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch zurückhaltend. In den ersten Handelsminuten notierte der deutsche Leitindex kaum verändert bei 15.100 Punkten.

„Der Dax stemmt sich bisher erfolgreich gegen einen größeren Rücksetzer. Für einen weiteren Kursanstieg mangelt es aber an positiven Impulsen“, erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Am Dienstag hatte der Dax 0,1 Prozent tiefer bei 15.093 Punkten geschlossen.

Die Aktien des Leopard-Panzer-Herstellers Rheinmetall legen nach Handelsstart um knapp drei Prozent auf 229,50 Euro zu und erreichen damit ein Rekordhoch. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern will. Die Titel des Rüstungskonzerns sind seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Februar um 170 Prozent angestiegen.

