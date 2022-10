Dax aktuell Dax hält sich bei über 13.000 Punkten – Privatanleger bereiten sich auf Kursrutsch im November vor

Trotz der Zehn-Prozent-Rally hat der deutsche Leitindex bislang wenig erreicht. Ab welchen Marken sich das technische Bild deutlich verbessern dürfte.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex behauptet sich über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten. Der Dax liegt vormittags 0,7 Prozent höher bei 13.144 Zählern. Bereits am Dienstag hatte das Börsenbarometer 0,9 Prozent höher geschlossen.

Über 1200 Punkte, oder umgerechnet mehr als zehn Prozent, ist der Dax in den vergangenen vier Wochen gestiegen. Doch nun bereiten sich zumindest die Privatanleger auf einen möglichen Kursrutsch im Börsenmonat November vor.

Das lässt sich am Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart ablesen. Dieser Indikator zeigt den Anteil von Put- und Call-Hebelprodukten auf den Dax in den Depots. Mit diesen Produkten können Anleger auf fallende (Puts) beziehungsweise steigende (Calls) Kurse setzen. Negativwerte im Put-Call-Verhältnis zeigen mehr Put- als Call-Derivate an und umgekehrt.

Dieser Wert ist in den vergangenen Tagen von null auf minus acht gefallen. Privatanleger spekulieren also entweder verstärkt auf fallende Kurse oder sichern sich gegen künftige Kursverluste ab.

