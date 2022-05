Dax aktuell Dax hält sich im Plus – Bei den Profis herrscht Polarisierung zwischen Bullen und Bären

In den USA dürfte der Zins weiter um 0,5 Punkte steigen – aber wohl nicht um 75 Basispunkte. Das stabilisiert den Dax im Tauziehen rund um die Marke von 14.000 Punkten

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Die Marke von 14.000 Punkten bleibt am deutschen Aktienmarkt gegenwärtig das wichtigste Maß. Nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle hält sich der Dax am Donnerstagmittag über diesem Niveau. Ein Stand von 14.090 Punkten bedeutet ein Plus von 0,6 Prozent.

Der deutsche Leitindex hat die runde Marke in den vergangenen beiden Handelswochen nie nachhaltig hinter sich lassen können. In diesem Zeitraum schloss das Frankfurter Börsenbarometer fünf Mal über dem besagten Niveau, vier Mal darunter. Am Mittwoch hatte der Index nach einem schwachen Auftakt den Handel bei 14.008 Punkten beendet.

Schnelle Gewinnmitnahmen deuten darauf hin, dass wenig überzeugte, langfristig agierende Käufer am Markt unterwegs sind. Auf der anderen Seite scheint nur knapp darunter hohes Kaufinteresse zu herrschen: Schnelle Anschlusskäufe sorgen dafür, dass es schnell wieder nach oben geht, sollte der Dax unter 14.000 Zähler rutschen. Im Ergebnis bleibt eine mehrtägige Seitwärtsbewegung.

