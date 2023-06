Der Leitindex hat die Zinserhöhung der EZB verarbeitet und steht vor einer wichtigen Marke. Allerdings sollten Anleger beachten, dass heute ein besonderer Tag ist.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax zeigt sich aktuell unbeeindruckt von den steigenden Zinsen in der Euro-Zone. Am Freitagvormittag liegt das Frankfurter Börsenbarometer 0,2 Prozent im Plus bei 16.330 Punkten. Damit notiert er in unmittelbarer Nähe seines am Mittwoch aufgestellten Rekordhochs von 16.336 Zählern.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag zum achten Mal in Folge ihre Leitzins erhöht auf nun 4,00 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete zudem mindestens einen weiteren Zinsschritt an. Das verstärkt die bereits herrschenden Konjunktursorgen, da durch steigende Zinsen tendenziell Investitionen und Konsum sinken.

Der Dax fiel im Anschluss auch auf ein Tagestief, erholte sich anschließend aber deutlich und schloss mit einem Minus von lediglich 0,1 Prozent. Der Schlusskurs (16.290 Punkte) lag sogar über dem ersten Kurs des Tages (16.276 Punkte).

