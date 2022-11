Dax aktuell Dax hält sich trotz schwacher US-Vorgaben stabil – Varta-Aktie nach Panne beim Quartalsbericht unter Druck

Der Leitindex gilt nach der 2500-Punkte-Rally als anfällig für eine Verschnaufpause. Rückenwind kommt vorerst von den deutschen Großhandelspreisen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiterhin freundliche Stimmung, auch wenn der Dax seine Auftaktgewinne am Dienstag schnell wieder abgibt. Im Mittagshandel liegt der Leitindex leicht im Minus bei 14.289 Punkten.

Der Dax zeigt sich also robust trotz schwacher Vorgaben aus den USA – das zeigt, wie stark die laufende Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt ist. Am Montag hatte der ebenfalls industrielastige Dow-Jones-Index in der letzten Handelsstunde an der Wall Street rund ein Prozent an Wert verloren und mit einem Minus von 0,6 Prozent geschlossen. Denn der Fed-Banker Christopher Waller erteilte Spekulationen auf weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank einen Dämpfer.