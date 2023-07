Für den Leitindex hat sich die Position deutlich verbessert. Die Saisonalität spricht sogar für einen Angriff auf den Rekord. Allerdings gibt es einen Haken.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt knüpft am Montag an den positiven Trend der vergangenen Woche an: Der Leitindex Dax liegt in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent im Plus bei 16.202 Punkten. Am Freitag war das Frankfurter Börsenbarometer 1,3 Prozent fester bei 16.148 Zählern aus dem Handel gegangen.

Gute Nachrichten kommen am Montag aus China. Der von der Wirtschaftszeitschrift „Caixin“ ermittelte Einkaufsmanagerindex für den produzierenden Sektor hat sich trotz eines leichten Rückgangs oberhalb der Expansionsschwelle von 50 gehalten. Damit fallen die Zahlen besser aus befürchtet.

Gleichwohl sagt „Caixin“-Ökonom Wang Zhe: „Eine Reihe aktueller Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass die Erholung Chinas noch keine feste Grundlage gefunden hat, während wichtige Probleme wie ein Mangel an heimischen Wachstumstreibern, schwache Nachfrage und trübe Aussichten bestehen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen