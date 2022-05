Dax aktuell Dax hält sich über der 13.500-Punkte-Marke – Profis wollen offenbar keine Rally verpassen

Die Aktie von Instone Real Estate stürzt um bis zu 45 Prozent ab. Das Unternehmen wagt keine neue Prognose. Ein Grund dafür ist der Ukraine-Krieg.

Düsseldorf Ein erneuter Ausverkauf bei den US-Technologiewerten bremst die Aufwärtsbewegung beim deutschen Leitindex. Der Dax fällt am Donnerstagmittag 1,7 Prozent auf 13.591 Punkte, ein Minus von 280 Zählern. Das Tagestief liegt bei 13.479 Zählern. Zu diesem waren sämtliche Gewinne des Vortages weg.

Noch am Mittwoch legte das Börsenbarometer 2,2 Prozent zu und schloss bei 13.828 Punkten – ein Plus von 550 Zählern seit dem Tief am vergangenen Montag.

Die Lage der US-Technologiewerte ist dramatisch. Am Mittwoch ging der Nasdaq mit einem Minus von 3,2 Prozent aus dem Handel. Seit dem 1. April dieses Jahres hat dieser Index über 20 Prozent an Wert verloren, während der Dax sechs Prozent nachgab und damit ein geringeres Minus als der Dow-Jones-Index erzielte.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 hat nach Berechnungen von Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners seit November des vergangenen Jahres beinahe genau so viel verloren wie während des Covid-19-Ausverkaufs im Jahr 2020.

