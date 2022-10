Dax aktuell Dax hält sich wacker – Profis wetten auf US-Zinssenkungen 2023

Die Hoffnung vieler Anleger auf ein Comeback der US-Techkonzerne schwindet. Eine Rückkehr zu alten Höchstständen kann lange dauern.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich angesichts der hohen Kursverluste der US-Technologiewerte widerstandsfähig, obwohl er schwächer in den Handel startet. Der Leitindex verliert vormittags 0,9 Prozent und wird bei 13.093 Punkten gehandelt.

Den gestrigen Donnerstag beendete das Börsenbarometer nach einem abwechslungsreichen Handelstag 0,1 Prozent im Plus bei 13.211 Zählern. An jedem Tag in dieser Woche wurde bislang ein neues Hoch innerhalb der Rally seit Ende September markiert, die mittlerweile ein Plus von 1400 Punkte ausweisen kann.

Angesichts der aktuellen Dynamik darf ein schwacher Handelsauftakt wie am heutigen Freitag nicht überraschen. Ein Rückprall auf die runde Marke von 13.000 Punkte wäre üblich.

Auch ein erneuter Test der 50-Tage-Linie bei 12.740 Punkten würde nichts an dem laufenden Rally-Modus ändern. In der vergangenen Woche war sie auf dem Weg nach oben noch ein wichtiger Widerstand gewesen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen