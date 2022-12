Dax aktuell Dax hat 14.000-Punkte-Marke im Fokus – Kursrutsch wurde am Terminmarkt begrüßt

Am heutigen Freitag ist der größte Verfallstag des gesamten Börsenjahres. Dieser Hexensabbat dürfte einen hohen Einfluss auf die Kursentwicklung haben.

Düsseldorf Die fünfwöchige Seitwärtsphase beim deutschen Leitindex ist mit gestrigen Kursrutsch von rund 380 Punkten beendet. Als Folge steht der Bereich rund um 14.000 Punkten im Fokus. Entsprechend notiert der Dax vormittags bei 13.947 Punkten, ein Minus von 0,3 Prozent.

Sollte der Dax möglichst bald wieder nachhaltig diese runde Marke überwinden, wäre das ein positives Signal. Optimisten würden in diesem Fall wieder eine Jahresendrally glauben, an deutlich steigende Kurse in den verbleibenden zehn Handelstagen in diesem Jahr.

Eine mittelfristige Neubewertung der Lage würde es erst geben, wenn der Dax die 200-Tagelinie unterschreitet, die mittlerweile wieder ansteigt und bei 13.564 Zählern notiert. Von dieser Linie aus beschleunigte sich die Rally Anfang November, entsprechend dürfte diese fulminante Aufwärtsbewegung mit einen Plus von knapp 2800 Zählern unterhalb dieser Marke wohl vorbei sein.

