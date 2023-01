Dax aktuell Dax hat 15.000-Punkte-Marke im Fokus – Wandelanleihe lässt Kurs der Rheinmetall-Aktie abrutschen

Der derzeitige Plus von acht Prozent im Januar ist ein gutes Omen für das gesamte Börsenjahr. In vergleichbaren Fällen stieg der Dax bis zum Jahresende deutlich.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht wieder mal die runde Marke von 15.000 Punkten im Fokus. Der Dax gibt in der ersten Handelsstunde 0,4 Prozent nach und wird bei 15.070 Zählern gehandelt.

Dabei bleibt der deutsche Leitindex aber in seiner rund zweiwöchigen Handelsspanne mit 14.906 Zählern auf der Unter- und 15.270 Punkten auf der Oberseite. Vermutlich dürfte erst die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung, die erst auf die Sitzung am Donnerstag Einfluss nehmen, neuen Schwung in den Handel bringen.

Diese Sichtweise wird von technischen Indikatoren unterstützt. Demnach besteht nach Aussage von Martin Utschneider, Leiter technische Analyse bei der Privatbank Donner & Reuschel „kein Grund zur Kaufpanik“.

