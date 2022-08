Dax aktuell Dax hat Marke von 14.000 Punkten in Sichtweite – und bestätigt den intakten Aufwärtstrend

Bei niedrigem Handelsvolumen arbeitet sich der Leitindex langsam nach oben. Rückenwind erhalten Anleger aktuell vom allgemeinen Marktbild.

Düsseldorf Die Marke von 14.000 Punkten ist für den deutschen Aktienmarkt wieder relevant. Am Mittwochvormittag fällt der Dax zwar leicht zurück auf 13.884 Punkte. Doch die runde Marke bleibt in Sichtweite. Über 14.000 Punkten lag der Dax zuletzt am 10. Juni.

In sehr kleinen Schritten hat sich der Leitindex in den vergangenen Tagen kontinuierlich nach oben gearbeitet. Am Dienstag ging das wichtigste Börsenbarometer immerhin 0,7 Prozent fester aus dem Handel.

Die jüngsten Bewegungen werden begleitet von einem stark unterdurchschnittlichen Handelsvolumen. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge wurden am Dienstag nur 51 Millionen Dax-Aktien gehandelt, wobei etwa die Hälfte dieses Werts in den letzten zwei Handelsstunden erreicht wurde.

Bereits am Montag wechselten nur 38 Millionen Dax-Papiere den Besitzer. Der Durchschnitt im vergangenen Monat liegt bei 63 Millionen Stücken.

